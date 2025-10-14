Dodgers vence 5-1 a Cerveceros y toma ventaja 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Los Dodgers de Los Ángeles se colocaron a un paso de la Serie Mundial tras vencer 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee en el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. La figura del encuentro fue el lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto , quien dominó durante siete sólidas entradas.

ASÍ FUE EL PARTIDO

El juego comenzó con emociones desde la primera entrada. Jackson Chourio conectó un jonrón solitario que puso al frente a los Cerveceros, pero Yamamoto se repuso con carácter y retiró con autoridad a los siguientes bateadores.

En la parte alta del segundo inning, los Dodgers respondieron con contundencia. Teoscar Hernández empató el encuentro con un cuadrangular, su cuarto de la postemporada. Luego, Enrique Hernández pegó sencillo y Andy Pages remolcó la carrera de la ventaja con un doble, poniendo el marcador 2-1.

A partir del segundo episodio, Yamamoto se adueñó del juego. Con un control milimétrico y el respaldo de una defensa segura, el derecho japonés limitó a la ofensiva de Milwaukee a una sola carrera limpia, dejando claro por qué fue una de las contrataciones más importantes de la temporada.

NO SE DETUVO EL PODER OFENSIVO DE DODGERS

En la sexta entrada, Max Muncy amplió la ventaja con un sólido cuadrangular por el jardín central. Ya en la séptima, Shohei Ohtani remolcó otra carrera con un sencillo y Teoscar Hernández siguió produciendo, dejando el marcador 4-1.

En la octava, Tommy Edman cerró la cuenta con otro imparable que impulsó la quinta carrera del juego para los angelinos.

Tommy RBI in the NLCS? You love to see it. pic.twitter.com/D1wcGNe6BR — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 15, 2025

CON MEDIO BOLETO DE SERIE MUNDIAL

Con esta victoria, los Dodgers lideran la serie 2-0 y viajarán a Los Ángeles con la oportunidad de cerrar la Serie de Campeonato ante su afición y asegurar su lugar en la Serie Mundial.

Milwaukee, por su parte, enfrenta una situación crítica. Su ofensiva, que brilló en series anteriores, ha sido totalmente neutralizada por el pitcheo angelino.