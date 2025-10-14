México enfrentará a Ecuador en Guadalajara

México y Ecuador volverán a verse las caras en la edición número 25 de esta rivalidad del continente americano. El combinado mexicano suma 14 victorias ante los ecuatorianos, mientras que Ecuador solo registra 4 triunfos frente al Tri.

MÉXICO PIERDE ANTE COLOMBIA



El pasado fin de semana, México disputó su primer encuentro de esta fecha FIFA. El Tri, dirigido por Javier Aguirre, fue superado ampliamente por Luis Díaz y James Rodríguez, figuras de la selección cafetera, que se llevaron la victoria con un contundente 4-0.

Durante la transmisión en TUDN, el narrador Andrés Vaca reveló que Javier Aguirre habría rechazado enfrentar a selecciones de alto nivel, como Francia, argumentando que una derrota ante rivales de ese calibre podría afectar la moral del plantel. Esta información generó críticas en redes sociales por lo que muchos consideran una falta de mentalidad competitiva por parte del "Vasco", quien trabaja de la mano con Rafa Márquez.

MÉXICO, OBLIGADO A GANAR



El conjunto nacional no consigue una victoria desde la final de la Copa Oro, acumulando empates y derrotas en sus últimos tres enfrentamientos. En la pasada fecha FIFA, México igualó ante las selecciones asiáticas de Japón y Corea del Sur, y recientemente no pudo imponerse a Colombia.

Ahora, el Tri buscará obtener un resultado positivo ante Ecuador para sacar conclusiones de cara a los próximos compromisos programados frente a Uruguay y Paraguay en noviembre.

Según información oficial, pase lo que pase en el encuentro ante Ecuador, Javier Aguirre continuará al frente del banquillo mexicano rumbo a la Copa del Mundo 2026.