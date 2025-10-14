  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 14 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

México enfrentará a Ecuador en Guadalajara

La selección tricolor viene de perder ante Colombia y busca sacar un buen resultado frente a su rival sudamericano

Oct. 14, 2025
México regresa a jugar en estadio de las Chivas
México regresa a jugar en estadio de las Chivas

México y Ecuador volverán a verse las caras en la edición número 25 de esta rivalidad del continente americano. El combinado mexicano suma 14 victorias ante los ecuatorianos, mientras que Ecuador solo registra 4 triunfos frente al Tri.

MÉXICO PIERDE ANTE COLOMBIA


El pasado fin de semana, México disputó su primer encuentro de esta fecha FIFA. El Tri, dirigido por Javier Aguirre, fue superado ampliamente por Luis Díaz y James Rodríguez, figuras de la selección cafetera, que se llevaron la victoria con un contundente 4-0.

imagen-cuerpo

Durante la transmisión en TUDN, el narrador Andrés Vaca reveló que Javier Aguirre habría rechazado enfrentar a selecciones de alto nivel, como Francia, argumentando que una derrota ante rivales de ese calibre podría afectar la moral del plantel. Esta información generó críticas en redes sociales por lo que muchos consideran una falta de mentalidad competitiva por parte del "Vasco", quien trabaja de la mano con Rafa Márquez.

MÉXICO, OBLIGADO A GANAR


El conjunto nacional no consigue una victoria desde la final de la Copa Oro, acumulando empates y derrotas en sus últimos tres enfrentamientos. En la pasada fecha FIFA, México igualó ante las selecciones asiáticas de Japón y Corea del Sur, y recientemente no pudo imponerse a Colombia.

imagen-cuerpo

Ahora, el Tri buscará obtener un resultado positivo ante Ecuador para sacar conclusiones de cara a los próximos compromisos programados frente a Uruguay y Paraguay en noviembre.

Según información oficial, pase lo que pase en el encuentro ante Ecuador, Javier Aguirre continuará al frente del banquillo mexicano rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
Contenido Relacionado
Cristiano Ronaldo se vuelve el máximo anotador en eliminatorias
Deportes

Cristiano Ronaldo se vuelve el máximo anotador en eliminatorias

Octubre 14, 2025

El "Bicho" anotó su gol número 40 y 41 en su partido ante Hungría, durante las eliminatorias europeas

Dodgers supera a Cerveceros 2-1 en el Juego 1 de la Serie de Campeonato
Deportes

Dodgers supera a Cerveceros 2-1 en el Juego 1 de la Serie de Campeonato

Octubre 13, 2025

El duelo, jugado en el American Family Field, estuvo lleno de dramatismo hasta el último lanzamiento

Mariners gana 10-3 a Blue Jays y se acerca a la Serie Mundial 2025
Deportes

Mariners gana 10-3 a Blue Jays y se acerca a la Serie Mundial 2025

Octubre 13, 2025

Toronto cayó por segunda ocasión en su propia casa y se va a Seattle a remar contra corriente