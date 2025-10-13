Mariners gana 10-3 a Blue Jays y se acerca a la Serie Mundial 2025

Los Seattle Mariners dieron un paso decisivo hacia la Serie Mundial al derrotar por 10-3 a los Toronto Blue Jays en el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (SCLA) este lunes en el Rogers Centre.

Gracias a los jonrones de 3 carreras de Julio Rodríguez y Jorge Polanco, junto a un cuadrangular de 2 rayas de Josh Naylor, los Mariners se colocaron con una ventaja de 2-0 en la serie.

MARINERS A UN PASO DE LA SERIE MUNDIAL

Con este resultado, los Mariners están más cerca que nunca de alcanzar su primera Serie Mundial. En sus tres participaciones previas en una Serie de Campeonato, nunca lograron irse arriba por 2-0 en la serie. Ahora, con la serie de regreso en Seattle, los Mariners se preparan para recibir a los Blue Jays en el Juego 3 en el T-Mobile Park este miércoles.

"Espero mucho ruido por parte de la afición", dijo Polanco tras la victoria. "Sé que los fans estarán ahí con toda su energía para apoyarnos. Sólo queremos mantenernos enfocados y seguir compitiendo."

BLUE JAYS FRENTE A LA ADVERSIDAD

Por otro lado, los Toronto Blue Jays enfrentan una situación crítica al quedar 0-2 en la serie. Solo tres equipos han logrado remontar un 0-2 en una serie al mejor de siete en la historia de la postemporada: los Royals en 1985, los Mets en 1986 y los Yankees en 1996. Ahora, Toronto deberá hacer historia si quiere regresar a casa para el Juego 5.