Julio César Chávez Jr. regresa al ring en diciembre: CMB le rendirá homenaje

El regreso de Julio César Chávez Jr. al boxeo está más cerca que nunca. El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ha confirmado que el hijo del legendario Julio César Chávez participará en un torneo conmemorativo este diciembre, un evento muy especial que marcará su regreso al ring, después de sus problemas de los últimos meses.

Chávez Jr., quien ha sido una figura polémica en los últimos años debido a problemas legales y personales, se prepara para una pelea exhibición en San Luis Potosí, programada para el sábado 13 de diciembre.

A pesar de los altibajos en su vida, particularmente este año, el boxeador se mantiene saludable y motivado, gracias al apoyo incondicional de su padre y del CMB, quienes están comprometidos en hacer de este regreso un evento memorable.

¿Tienes algo que hacer el 13 de diciembre? Pues a cancelarlo porque Julio Vesar Chávez anuncia que el Junior está de regreso



RECIBIRÁ CINTURÓN GUADALUPANO

Durante la conferencia de prensa en la que se dio a conocer la noticia, Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, destacó la importancia de este evento y reveló que, como parte del homenaje, se le entregará a Julio César Chávez Jr. un cinturón guadalupano.

Este cinturón simboliza no solo su lucha personal contra las adicciones, sino también su fuerza para superar las adversidades. "El boxeo es el único que te mantiene vivo, el que te mantiene con ilusión y esperanza", expresó Sulaimán, haciendo referencia al profundo vínculo entre el boxeo mexicano y la figura de la Virgen de Guadalupe.

El CMB, que tiene un lazo histórico con la imagen de la Virgen, también está trabajando en la creación de un Torneo Guadalupano de Boxeo.

Este evento formará parte de las celebraciones de los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y contará con la participación de varios boxeadores de renombre, incluido Chávez Jr., quien será uno de los protagonistas de esta importante conmemoración.

"Chávez Junior ha sido un héroe para todos", concluyó Mauricio Sulaimán, subrayando la admiración que existe por su proceso de recuperación y el ejemplo que ha dado a muchos.