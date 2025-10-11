México cae ante Argentina y queda eliminado del Mundial Sub 20

La aventura de la Selección Mexicana Sub 20 en el Mundial llegó a su fin, el equipo nacional no logró superar a una ordenada Argentina que, con solidez defensiva y efectividad en ataque, se impuso 2-0 y selló el pase a la siguiente ronda.

La escuadra dirigida por Eduardo Arce mostró poco fútbol y terminó con dos expulsados, en una noche gris para el combinado juvenil.

GOL TEMPRANERO Y DESCONCIERTO MEXICANO

México comenzó con cierta confianza, pero el golpe llegó muy pronto, al minuto 8, un desajuste defensivo tras la lesión de Alexei Domínguez permitió que Maher Carrizo abriera el marcador para Argentina, luego de un primer disparo rechazado por el arquero Ochoa, y la defensa mexicana, mal parada, no pudo reaccionar a tiempo.

A partir de ese momento, el conjunto albiceleste impuso su ritmo con líneas compactas, orden táctico y solidez atrás, en tanto El Tricolor intentó generar juego, pero careció de ideas y profundidad ofensiva.

ARGENTINA IMPONE SU OFICIO

Mientras México batallaba por encontrar espacios, Argentina se mantuvo firme y cerca de ampliar la ventaja. Ochoa mantuvo con vida al equipo nacional con dos atajadas clave, una al disparo de Prestianni y otra frente a Gorosito.

Sin embargo, los atacantes mexicanos se mostraron desconectados; Mora no logró pesar, Tahiel quedó aislado y Fimbres cometió errores constantes, por lo que el primer tiempo se fue con apenas un tiro débil a portería.

SEGUNDO GOLPE Y ELIMINACIÓN SELLADA

En la segunda mitad, México necesitaba reaccionar, pero lo que llegó fue el segundo tanto de Argentina, al minuto 55, Juan Villalba filtró un pase preciso para Mateo Silvetti, quien superó a la defensa mexicana y definió con frialdad ante Ochoa.

La anotación terminó por desmoronar al Tricolor, no hubo rebeldía ni claridad con la pelota, y Argentina controló el juego con autoridad y los reclamos por dos supuestos penales fueron desechados por el silbante marroquí Jalal Jayed, y los minutos finales se consumieron sin respuesta.

UN ADIÓS AMARGO

Con el 0-2 final, México se despidió del Mundial Sub 20 sin alcanzar la Semifinal, a pesar de las expectativas generadas en días previos, la selección juvenil no pudo dar el salto de calidad esperado.

Queda ahora la tarea de trabajar con esta generación para que su potencial no se pierda en el camino, pues varios de sus integrantes mostraron condiciones prometedoras para el futuro.