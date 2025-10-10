  • 24° C
Deportes

Posponen inicio de la Mexicana del Pacífico en el Estadio Kino Veterans Memorial

La directiva de la Liga informó la situación a través de un comunicado; en tanto, el equipo estadounidense jugará como local en "casa" ajena

Oct. 10, 2025
A unos días de que inicie la fiesta beisbolera de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), que oficialmente arranca con los juegos inaugurales el 14 de octubre, la directiva del gélido circuito beisbolero hizo un anuncio a través de un comunicado.

En él informó que el inicio de las actividades del equipo Tucson Baseball Team, que vería acción en el Kino Veterans Memorial Stadium, fueron pospuestas hasta nuevo aviso, debido a procesos con autoridades de Estados Unidos.

"La Liga ARCO y Tucson Baseball Team hemos priorizado el cumplimiento de todos los procedimientos legales necesarios, sin embargo, estamos ajustándonos a solicitudes que nos han externado las mismas autoridades, adicional a lo establecido previamente", señala el documento.

En cuanto al calendario del Tucson Baseball Team, este seguirá como estaba previsto, pero jugando como local en las "casas" de los equipos a los que debía recibir como local en el Kino Veterans.

Por ello, se está esperando una solución lo más inmediato posible, a fin de jugar en territorio norteamericano.

Finalmente, tanto la directiva de la LMP, como del equipo de Tucson, continuarán trabajando para agilizar la situación y continuar con la internacionalización de la pelota invernal para el beneficio de ambas instituciones y de ambas aficiones.

Edel Osuna
