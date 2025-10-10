VIDEO | Futbolista se rompe el cuello durante un partido; podría quedar discapacitado de por vida

Samule Asamoah quizá no pueda volver a practicar el deporte de sus amores, ya que una lesión provocada por un contrario durante un partido en China podría dejarlo parapléjico de por vida, anunció el club para el que juega.

Y es que el futbolista togolés, que se desempeña para el equipo de segunda división Guangxi Pingguo, se fracturó el cuello durante un partido tras golpearse la cabeza contra un panel publicitario.

El momento del accidente, registrado el domingo 4 de octubre, quedó grabado y el video fue compartido en redes sociales, lo que ha provocado la indignación de los internautas, y más porque quien le provocó la lesión solo fue sancionado con una tarjeta amarilla.

During the 25th round of the 2025 China League One on Oct 5, Guangxi Pingguo player Asamoah suffered a severe spinal injury after being violently pushed off the field and hitting an LED screen.



He was diagnosed with C2–C6 fractures and faces a risk of high paraplegia. Surgery… pic.twitter.com/mduD0xPgI7 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) October 6, 2025

En el clip se aprecia el instante en que Samuel intenta cubrir la pelota con el cuerpo para que salga por la banda; sin embargo, un contrario del equipo Chongqing Tonglianglong llega por detrás a toda velocidad y con el hombro empuja al togolés hacia el panel de publicidad.

El impacto fue tan fuerte, que al momento en que el jugador africano hace contacto, su cuello se dobló y quedó tirado en el césped, sin moverse, por lo que los paramédicos lo llevaron al hospital donde fue operado, a decir de los médicos chinos, con éxito.

De acuerdo con los estudios que se le practicaron a Samuel Asamoah sufre " dislocación y fracturas de (diferentes) vértebras cervicales, así como un bloqueo vertebral"; además, "una compresión nerviosa", informó la directiva del Club Guangxi Pingguo.

Además, agregó, el deportista podría sufrir de paraplejia severa y, además, se perderá todos los partidos restantes de la temporada y su carrera profesional podría verse gravemente afectada.

El miércoles 8 de octubre, el togolés fue operado el miércoles "con éxito" en un hospital de Nanning; "Samuel Asamoah se encuentra recuperándose de la operación y su estado es estable", sin más detalles de su condición.