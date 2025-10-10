  • 24° C
Diputada Ernestina Castro inaugura la Copa El Club

Vistosa ceremonia en el Centro Deportivo Álvaro Obregón, con gran participación en ambas ramas del futbol

Oct. 10, 2025
Con una emotiva y vistosa ceremonia celebrada en el Centro Deportivo Álvaro Obregón (CDAO), quedó oficialmente inaugurado el Torneo de Futbol Copa El Club, evento impulsado por la diputada local del Distrito XV, Ernestina Castro Valenzuela, quien destacó la importancia del deporte como herramienta de formación y convivencia para la niñez y juventud cajemense.

En total serán 19 equipos, 14 en la rama varonil y 5 en la femenil, los que competirán durante varias semanas en busca del título de campeón, en una justa que promete ofrecer emociones y fomentar la unión comunitaria.

La ceremonia de apertura se llevó a cabo el pasado viernes, con la presencia de diversas autoridades y representantes educativos y deportivos. En el presídium acompañaron a la legisladora: Eugenio Olivas, en representación del director del Instituto del Deporte; Nohemí Torres Morán, directora del CBTA 38; Aarón Carrasco, representante del Cecyte Cajeme, y Martín de Jesús Márquez, del Colegio Progreso.

El acto dio inicio con los honores a la bandera, a cargo de la escolta y banda de guerra del CBTA 197, que recibió el reconocimiento del público por su impecable participación. Posteriormente se presentaron los equipos participantes, que uno a uno fueron aplaudidos por los asistentes, entre ellos padres de familia, entrenadores y alumnos.

Castro Valenzuela dirigió un mensaje de bienvenida, en el que resaltó los valores del deporte como vía para promover la disciplina, el trabajo en equipo y la sana convivencia, además de alejar a los jóvenes de los vicios y las malas conductas.

El juramento deportivo estuvo a cargo del alumno Brayan Vega, del Cobach plantel 2, quien exhortó a todos los jugadores a competir con respeto y espíritu deportivo. Finalmente, con la patada inicial, la legisladora dio por inauguradas oficialmente las acciones del torneo, dejando claro que la Copa El Club llega para consolidarse como una verdadera fiesta deportiva en Cajeme.

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

