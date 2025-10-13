Dodgers supera a Cerveceros 2-1 en el Juego 1 de la Serie de Campeonato

Con una victoria cargada de tensión y emoción, Los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 2-1 a los Cerveceros de Milwaukee en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, adelantándose 1-0 en la serie.

El duelo, jugado en el American Family Field, estuvo lleno de dramatismo hasta el último lanzamiento, con un cierre agónico que mantuvo a los aficionados siempre atentos a lo que pasaba.

ASÍ FUE EL PARTIDO

Blake Snell tuvo una gran actuación con 10 ponches y solo un hit en ocho entradas, dejando el escenario listo para los relevistas de los Dodgers. A pesar de la presión en la recta final, el bullpen mantuvo la calma y resistió el ataque de los Cerveceros, quienes lograron acercarse 2-1 en la novena entrada, pero dejaron las bases llenas en un dramático cierre.

El primer golpe lo dio Freddie Freeman en la sexta entrada, con un cuadrangular al jardín derecho que puso a Los Angeles al frente 1-0. Más tarde, en la novena entrada, Mookie Betts recibió una base por bolas con las bases llenas, permitiendo que Max Muncy anotara la segunda carrera.

Milwaukee respondió con un doblete de Jake Bauers, seguido por un sencillo de Jackson Chourio, que acercó a los Cerveceros 2-1. Sin embargo, los Dodgers lograron cerrar el partido con una actuación heroica de Blake Treinen, quien ponchó a Brice Turang con las bases llenas para sellar la victoria y darles la ventaja en la serie.