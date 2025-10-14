  • 24° C
Deportes

Cristiano Ronaldo se vuelve el máximo anotador en eliminatorias

El "Bicho" anotó su gol número 40 y 41 en su partido ante Hungría, durante las eliminatorias europeas

Oct. 14, 2025
Portugal perdona a Hungría y no concreta su pase al mundial.

Se juegan las fechas FIFA de octubre y varias selecciones aseguraron su pase a la Copa del Mundo en esta jornada. Algunas también perdieron la esperanza de clasificar a la justa mundialista.

CR7, EL MÁXIMO GOLEADOR

Cristiano Ronaldo vuelve a romper otro récord. Con 40 años, el exjugador del Real Madrid se convierte en el máximo goleador en eliminatorias, superando al guatemalteco Carlos Ruiz, quien lideraba esta tabla con 39 anotaciones. Con el doblete ante Hungría, Ronaldo llega a dos goles más que el exgoleador mundialista.

imagen-cuerpo

SUECIA, ELIMINADA DEL MUNDIAL


La selección sueca se queda sin esperanzas de clasificar al Mundial tras perder 1-0 ante la selección de Kosovo. La directiva de Suecia decidió despedir a su entrenador tras este rotundo fracaso, y la afición vikinga se ha expresado negativamente sobre sus dos principales figuras, responsabilizando a Gyökeres y a Alexander Isak de esta vergonzosa actuación ante una selección modesta.

imagen-cuerpo

CABO VERDE JUGARÁ SU PRIMER MUNDIAL 


La selección de Cabo Verde aseguró su participación en el Mundial 2026. Esta generación dejó fuera del lugar directo a la selección de Camerún y pone un nuevo nombre en la lista de equipos que han participado en una justa mundialista.

imagen-cuerpo

Ya son 28 los clasificados a la Copa del Mundo 2026, y aún quedan 20 cupos que se definirán en la fecha FIFA de noviembre, del 10 al 18 del mismo mes.

Fernando Domínguez
