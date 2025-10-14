  • 24° C
Deportes

Yaquis de Obregón anuncia su último refuerzo extranjero

Brandon Brennan llega para reforzar a la tribu en la temporada 2025-2026 de la LMP

Oct. 14, 2025
La afición recibe con gran ilusión a Brandon Brennan.
Hace unos minutos, la directiva de los Yaquis informó que el pitcher estadounidense se une al equipo, convirtiéndose en su último refuerzo extranjero para la campaña.

¿QUIÉN ES BRANDON BRENNAN?


Brandon, originario de Mission Viejo, California, ha jugado en las Grandes Ligas con los Marineros de Seattle y los Medias Rojas de Boston. Además, tuvo un paso por la liga de China. Brennan llega para vivir su tercera etapa con la tribu, luego de que jugara con los yaquis en la temporada 2018-2019 ademas de que en la temporada 2023-2024 fuera asignado a la lista de reservas de los Yaquis, según información de MLB.com.

INICIO DE TEMPORADA PARA LA TRIBU


Los Yaquis iniciarán actividad este miércoles 15 de octubre enfrentando a los Cañeros de Los

Mochis en el Chevron Park. Posteriormente, el jueves 16 será la inauguración oficial en tierras cajemenses, dando así inicio a una nueva temporada llena de ilusión para la afición de la tribu.

Con su incorporación, Brennan se convierte en el octavo y último refuerzo extranjero de los Yaquis de Obregón. El equipo busca conformar un plantel competitivo con talento internacional para pelear por el título de la Liga Mexicana del Pacífico y asegurar un lugar en la Serie del Caribe 2026.

Fernando Domínguez
