Adriana López debuta en maratón: orgullo cajemense en el atletismo

Lo hizo en el de Chicago, con un tiempo de 4:19:50, entrando por la puerta grande; cinco cajemenses la acompañaron en su travesía

Oct. 15, 2025
Adriana López, tenaz corredora cajemense que desde hace años se ha preparado con disciplina y constancia, cumplió uno de sus más grandes sueños al debutar en un maratón. Lo hizo nada menos que en el Maratón de Chicago, una de las competencias más emblemáticas del mundo, donde cruzó la meta con un tiempo oficial de 4 horas, 19 minutos y 50 segundos, logrando su objetivo y dejando el nombre de Cajeme muy en alto.

Con poco más de tres años dentro del atletismo recreativo, Adriana ha participado en diversas competencias de fondo, acumulando ya cinco medios maratones en su historial: uno en San Diego, dos en Mesa, Arizona, uno en la Ciudad de México y otro en Navojoa, Sonora. Desde que inició en las carreras pedestres, se propuso dar el salto a los 42 kilómetros, y lo hizo de la mano de su equipo Oxirunners, con quienes entrenó intensamente durante meses hasta obtener la aprobación para participar en un maratón internacional.

En esta primera gran experiencia, Adriana no estuvo sola. Cinco atletas cajemenses la acompañaron en la travesía por las calles de Chicago: Carlos Fierro, Edward Cota, Mariko Tamaura, Daniela Aispuro y Alonso Castelo, todos ellos cumpliendo también con el reto de llegar a la meta.

Actualmente, Adriana López combina con éxito su pasión por el deporte con su vida familiar y profesional. Es esposa de Hugo Carrillo, exjugador profesional de baloncesto, campeón en la Liga Nacional y multicampeón en el Cibacopa, además de haber sido director del Instituto del Deporte de Cajeme en la administración pasada. Juntos forman una familia ejemplar, acostumbrada a fijarse metas y cumplirlas.

Además, Adriana participa activamente en la administración pública, donde se desempeña como directora del Parque Infantil de Ciudad Obregón, desde donde también promueve la actividad física y la vida saludable.

Felicidades a Adriana López por este gran logro y por demostrar que la constancia, la pasión y el esfuerzo siempre llevan a la meta.

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

