Yaquis de Obregón inicia la Temporada 2025-2026 en Los Mochis

Después de ocho meses, vuelve la pasión de la Liga Mexicana del Pacífico, donde dos equipos debutarán en el beisbol invernal tras la desaparición de los Mayos de Navojoa y los Sultanes de Monterrey.

CAÑEROS RECIBE A YAQUIS

La primera prueba de fuego para la tribu será ante Los Mochis. Los Yaquis llegan con el equipo completo tras la incorporación del mánager Gabe Álvarez a este compromiso, y buscarán iniciar con paso perfecto esta temporada para fortalecer la ilusión de la afición de Cajeme.

PLANTILLA COMPLETA DE YAQUIS

Con las incorporaciones del mánager Gabe Álvarez y los jugadores Orlando Lara y Brandon Brennan, los Yaquis ya cuentan con equipo completo para encarar la Temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico en busca del título de campeón y el boleto para la Serie del Caribe 2026 que se jugará en Venezuela.

La tribu recibirá el jueves 16 de octubre la LMP para disputar el segundo juego de la serie contra Cañeros, y espera contar con todo el apoyo de su afición en el Estadio Yaquis.