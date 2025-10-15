  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 15 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Yaquis de Obregón inicia la Temporada 2025-2026 en Los Mochis

Este miércoles 15 de octubre, la tribu jugará su primer partido de Liga ante los Cañeros

Oct. 15, 2025
Yaquis contará con una dupla estelar cubana.
Yaquis contará con una dupla estelar cubana.

Después de ocho meses, vuelve la pasión de la Liga Mexicana del Pacífico, donde dos equipos debutarán en el beisbol invernal tras la desaparición de los Mayos de Navojoa y los Sultanes de Monterrey.

CAÑEROS RECIBE A YAQUIS

La primera prueba de fuego para la tribu será ante Los Mochis. Los Yaquis llegan con el equipo completo tras la incorporación del mánager Gabe Álvarez a este compromiso, y buscarán iniciar con paso perfecto esta temporada para fortalecer la ilusión de la afición de Cajeme.

PLANTILLA COMPLETA DE YAQUIS

Con las incorporaciones del mánager Gabe Álvarez y los jugadores Orlando Lara y Brandon Brennan, los Yaquis ya cuentan con equipo completo para encarar la Temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico en busca del título de campeón y el boleto para la Serie del Caribe 2026 que se jugará en Venezuela.

imagen-cuerpo

La tribu recibirá el jueves 16 de octubre la LMP para disputar el segundo juego de la serie contra Cañeros, y espera contar con todo el apoyo de su afición en el Estadio Yaquis.

Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
Contenido Relacionado
Adriana López debuta en maratón: orgullo cajemense en el atletismo
Deportes

Adriana López debuta en maratón: orgullo cajemense en el atletismo

Octubre 15, 2025

Lo hizo en el de Chicago, con un tiempo de 4:19:50, entrando por la puerta grande; cinco cajemenses la acompañaron en su travesía

Dodgers vence 5-1 a Cerveceros y toma ventaja 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional
Deportes

Dodgers vence 5-1 a Cerveceros y toma ventaja 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Octubre 14, 2025

El lanzador Yoshinobu Yamamoto mostró joya de pitcheo y comanda el triunfo de Los Ángeles en Milwaukee

Yaquis de Obregón anuncia su último refuerzo extranjero
Deportes

Yaquis de Obregón anuncia su último refuerzo extranjero

Octubre 14, 2025

Brandon Brennan llega para reforzar a la tribu en la temporada 2025-2026 de la LMP