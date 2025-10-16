  • 24° C
Deportes

Cañeros barre a Yaquis a domicilio en la jornada inaugural

De nuevo, Azael Sánchez pega grand slam y se convierte en el héroe cañero; este viernes llega Venados de Mazatlán

Oct. 16, 2025
Los Cañeros de Los Mochis le repitieron la dosis a los Yaquis de Ciudad Obregón y los derrotaron nuevamente, esta vez como visitantes, por pizarra de 6-0, completando así la barrida en la serie inaugural de la Temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

Una vez más, Azael Sánchez se vistió de héroe al conectar su segundo grand slam en noches consecutivas, impulsando cuatro carreras y sumando ya ocho producidas en lo que va de la joven temporada. Su bateo oportuno volvió a marcar la diferencia en el encuentro celebrado en el Estadio Yaquis ante un lleno total.

Antes del inicio del juego se realizó una breve, pero vistosa ceremonia inaugural, donde el invitado de honor encargado de lanzar la primera bola fue Gustavo Karim García Aguayo, recientemente entronizado al Salón de la Fama del Beisbol del Caribe durante la Serie del Caribe 2025 celebrada en Mexicali.

El ambiente festivo se complementó con la presentación musical de Joel Elizalde, quien puso a cantar y bailar a los aficionados presentes.

En el terreno de juego, el pitcheo de los Cañeros volvió a dominar a la ofensiva cajemense, que apenas pudo conectar un par de imparables en todo el encuentro. El abridor mochitense Omar Araujo se llevó la victoria tras una sólida labor de cinco entradas sin permitir carrera, mientras que Vladimir Gutiérrez, abridor de los Yaquis, cargó con el descalabro tras lanzar cuatro episodios completos y permitir tres anotaciones a su contabilidad.

Los Cañeros anotaron una carrera en la tercera entrada y fabricaron un rally de cinco en la quinta, destacando nuevamente el batazo de cuatro esquinas de Sánchez, que selló la victoria visitante.

Este viernes, Yaquis de Obregón seguirán en casa para recibir a Venados de Mazatlán en lo que será su primera serie completa ante su afición en el Estadio Yaquis, con la esperanza de cambiar el rumbo y conseguir su primera victoria de la campaña.

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

