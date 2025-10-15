Yaquis de Obregón cae de visita ante Cañeros de Los Mochis

Desafortunado inicio tuvo el Club Yaquis de Ciudad Obregón en la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), al "caer" por pizarra de 4-1 frente a los Cañeros de Los Mochis, en el Estadio Chevron Park, que registró un lleno total para presenciar el arranque oficial del calendario regular.

El equipo dirigido por Gabe Álvarez no logró encontrar el ritmo ofensivo esperado y terminó siendo dominado por el pitcheo local. El cubano Odrisamer Despaigne cargó con la primera derrota de la campaña, tras lanzar cuatro entradas y dos tercios, en las que permitió dos carreras, otorgó tres bases por bolas y ponchó a tres rivales.

Despaigne fue relevado por Miguel Chávez, quien recibió un cuadrangular con la casa llena por parte de Asael Sánchez, lo que selló el destino del encuentro. Chávez fue auxiliado posteriormente por dos lanzadores más, que lograron mantener sin daño el resto del compromiso.

Por los Cañeros, el abridor Darel Torres brilló sobre la loma al lanzar seis entradas completas sin permitir carrera, con solo una base por bolas y cuatro ponches, adjudicándose así su primera victoria de la temporada. El relevo mochitense también respondió con solidez para asegurar el triunfo ante su afición.

Yaquis de Obregón reacciono en el noveno episodio con imparable de Roberto Valenzuela impulsa a Riley Unroe y así quitarse la blanqueada

Durante las primeras cuatro entradas, Torres y Despaigne protagonizaron un cerrado duelo de pitcheo, manteniendo el marcador en ceros. Sin embargo, el ataque mochitense despertó en el quinto inning con el batazo de cuatro esquinas de Sánchez, que cambió por completo el rumbo del partido.

Los Cañeros ofrecieron a su público una noche redonda con victoria, espectáculo inaugural y ambiente festivo en las gradas.

Los Yaquis buscarán revancha hoy jueves, cuando reciban a los mismos Cañeros en el Estadio Yaquis, donde se espera una espectacular inauguración en casa, con show previo al encuentro y una presentación musical encabezada por Joel Elizalde.

El abridor designado por el mánager Álvarez para el segundo de la serie será Vladimir Gutiérrez, quien intentará darle a la tribu su primer triunfo de la campaña.