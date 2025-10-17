  • 24° C
Deportes

Shohei Ohtani lleva a Dodgers a la Serie Mundial con histórica actuación ante Cerveceros

El japonés lanzó seis entradas sin permitir carrera y conectó tres jonrones para establecer marca histórica

Oct. 17, 2025
Ohtani tuvo una actuación que quedará para la historia del beisbol moderno.
Los Dodgers de Los Ángeles son campeones de la Liga Nacional y ganaron su pase a la Serie Mundial tras barrer 4-0 a los Cerveceros de Milwaukee, con una actuación histórica de Shohei Ohtani, quien conectó tres jonrones y lanzó seis entradas sin permitir carrera en el Juego 4.

ASÍ FUE EL JUEGO

Ohtani abrió el marcador en la primera entrada con un cuadrangular por el jardín derecho. Luego, Mookie Betts y Will Smith se encargaron de mantener la ofensiva activa, y Tommy Edman remolcó la segunda carrera. Una jugada de Teoscar Hernández permitió a Smith anotar el 3-0 antes de terminar el primer episodio.

Pero el show apenas comenzaba. Ohtani conectó su segundo jonrón en la cuarta entrada, entre el jardín central y derecho, consolidando la ventaja angelina. La estrella japonesa firmó una tercera joya con el madero en la séptima entrada, igualando hazañas legendarias como las de Babe Ruth.

Desde el montículo, Ohtani también brilló pues lanzó seis entradas, permitió solo dos hits, otorgó tres bases por bolas y ponchó a 10 bateadores. De sus 100 lanzamientos, 66 fueron strikes. Su dominio fue tal que dejó sin respuestas a la ofensiva más fuerte de la temporada regular.

BULLPEN MANTIENE A RAYA A CERVECEROS

Después de su salida, el bullpen de los Dodgers mantuvo el control. Alexander Vesia, Blake Treinen y Frank Banda lanzaron dos entradas en conjunto, permitiendo solo una carrera. El cierre estuvo a cargo del también japonés Roki Sasaki, quien logró los últimos tres outs para asegurar el pase a la Serie Mundial.

Los Dodgers, actuales campeones, buscarán el bicampeonato de la MLB, una hazaña que no se logra desde los Yankees de Nueva York en el año 2000. Ahora, esperan al ganador de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre Marineros de Seattle y Blue Jays de Toronto, con Seattle arriba 3-2.

César Leyva
