Yaquis consigue su primer triunfo de la campaña

Noche redonda para el club Yaquis de Obregón al vencer por la mínima diferencia a los Venados de Mazatlán y conseguir su primera victoria de la temporada.

La única carrera del encuentro cayó de forma espectacular con un squeeze play en la parte baja de la quinta entrada. Alfredo Hurtado tocó la bola y Miguel Guzmán se desprendió desde tercera para anotar la carrera de la ventaja.

Obregón llegó al inicio de esta serie con par de derrotas sufridas en la jornada inaugural ante los Cañeros de Los Mochis, mostrando una pobre producción ofensiva con solo una carrera en 18 entradas.

Aunque la ofensiva no mejoró considerablemente en este encuentro, el equipo logró finalmente concretar el triunfo.

SE VAN AL FRENTE

Alfredo Hurtado abre el marcador con un "Squeeze play" y Miguel Guzmán anota para que los Yaquis se pongan 0-1 ? #PuroYaquis pic.twitter.com/qseTQuzsnk — Yaquis de Obregón (@yaquis_oficial) October 18, 2025

GRAN TRABAJO DE ARIEL MIRANDA

El lanzador ganador fue el abridor de Yaquis, Ariel Miranda, quien trabajó seis entradas completas con tres imparables, mientras que la derrota fue para Javier Solano, abridor de Mazatlán, quien permitió la única carrera del partido en cinco entradas completas de labor.

El salvamento fue para Samuel Zazueta, quien se adjudicó el primero de la campaña y el número 42 con la franela de los Yaquis, colocándose a solo un rescate del histórico Mark Zappelli, líder de todos los tiempos en ese departamento dentro de la escuadra cajemense.

Este sábado se juega el segundo de la serie, con Felipe González anunciado como abridor por los Yaquis.

El partido está programado para iniciar en punto de las 6:00 de la tarde.