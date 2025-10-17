  • 24° C
Héctor Moreno anuncia su retiro: el histórico defensor mexicano se despide del futbol

Debutó profesionalmente con Pumas en 2006 y rápidamente dio el salto a Europa, donde jugó para clubes como AZ Alkmaar, Espanyol, PSV Eindhoven y Roma

Oct. 17, 2025
Moreno debutó profesionalmente con Pumas en 2006.

Este viernes 17 de octubre, Héctor Moreno, uno de los defensores más emblemáticos del futbol mexicano, anunció su retiro como futbolista profesional, poniendo fin a una carrera de más de 20 años marcada por liderazgo, constancia y entrega total al deporte.

El zaguero sinaloense, campeón mundial Sub-17 en 2005 y mundialista en cuatro ocasiones con la Selección Mexicana, compartió un emotivo mensaje en redes sociales.

"Hoy me despido de la cancha como futbolista profesional. Gracias por tanto, futbol". En el video, con tono sereno, agradeció a su familia, entrenadores, compañeros y aficionados que lo acompañaron a lo largo de su trayectoria.

ASÍ FUE SU TRAYECTORIA

Moreno debutó profesionalmente con Pumas en 2006 y rápidamente dio el salto a Europa, donde jugó para clubes como AZ Alkmaar, Espanyol, PSV Eindhoven, Roma y Real Sociedad.

Más tarde, militó en Al-Gharafa de Qatar y, desde 2021, defendió los colores de Rayados de Monterrey. En total, disputó más de 500 partidos y ganó múltiples títulos nacionales e internacionales.

En la carta que acompaña su despedida, Héctor destaca que el retiro no significa alejarse del futbol, sino iniciar una nueva etapa desde otro rol. "Me voy en paz, con el corazón lleno y la cabeza en alto", escribió.

Con la Selección Mexicana, fue pieza clave en las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, sumando más de 120 partidos con el Tri. Su liderazgo silencioso, inteligencia táctica y compromiso dentro y fuera del campo lo consolidaron como uno de los defensores más confiables en la historia del futbol nacional.

Héctor Moreno deja las canchas, pero su legado perdurará en la memoria del futbol mexicano.

César Leyva
