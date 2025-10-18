Cae Yolanda Vega por la vía de los puntos

Yolanda “Pitayita” Vega no pudo conseguir la victoria y terminó sucumbiendo por la vía de los puntos en un combate a ocho asaltos ante la norteamericana Miranda Reyes, quien se impuso por decisión unánime.

Reyes fue la que propuso el combate, conectó los mejores golpes y controló la pelea de principio a fin. La sonorense no logró descifrar la estrategia de su rival y, pese a su esfuerzo, terminó cayendo en su intento por salir con el brazo en alto.

La pelea fue organizada por Most Valuable Promotions (MVP) y se desarrolló en el Centro de Convenciones de South Padre Island, Texas.

Con la derrota, Yolanda Vega deja su récord en 10 victorias y 2 derrotas, mientras que Miranda Reyes mejora su marca a 8 triunfos, 3 derrotas y 1 empate.

PRIMER ROUND

El combate inició muy movido; ambas peleadoras salieron al ataque intentando hacer daño desde el principio. Yolanda buscaba conectar con su mano derecha, mientras que Miranda apostó por el recto al estómago para bajarle la intensidad a “Pitayita”.

SEGUNDO ROUND

Reyes salió agresiva en el segundo asalto, buscando desconcentrar a Vega. Sin embargo, la de Ciudad Obregón respondió y llevó el combate al centro del cuadrilátero. Vega se quejó de un golpe en el brazo que la hizo retroceder momentáneamente. Al final del asalto, Miranda se vio más sólida.

TERCER ROUND

Ambas se enfrascaron en intercambios al centro del ring, pero la estadounidense sacó la mejor parte. Vega retrocedió intentando replantear su estrategia, aunque los mejores golpes siguieron siendo de Reyes.

CUARTO ROUND

Miranda continuó castigando arriba y abajo, mermando poco a poco a su rival. Vega bajó la intensidad, mientras Reyes intentaba conectar un volado que pudiera definir el combate, aunque la obregonense logró esquivar varios ataques.

QUINTO ROUND

Reyes arrinconó a Vega contra las cuerdas y la castigó con combinaciones efectivas. La sonorense tuvo dificultades para responder y el dominio de la norteamericana fue evidente.

SEXTO ROUND

Miranda hizo lo necesario para mantener la ventaja. Vega no pudo descifrar su defensa y terminó el asalto nuevamente contra las cuerdas, con poca respuesta.

SÉPTIMO ROUND

La estadounidense siguió golpeando con ambas manos, castigando también la zona blanda. Vega lucía desconcertada y sin reacción ante el ritmo impuesto por su rival. Incluso, Miranda mostró actitudes antideportivas al burlarse de la obregonense.

OCTAVO ROUND

“Sabes lo que tienes en las manos, ¿qué quieres hacer?”, le gritaba su entrenadora a Yolanda, en busca de una reacción. Sin embargo, “Pitayita” siguió con la misma estrategia, recargándose en las cuerdas y permitiendo que Reyes conectara golpes al rostro y al cuerpo.

El combate llegó a su fin y las tarjetas fueron claramente favorables para la norteamericana.