¿Cuál es la mejor versión de The King of Fighters, según la inteligencia artificial?

Una de las sagas más queridas del género de peleas es sin duda The King of Fighters. Desde su debut en los años 90, esta franquicia de SNK ha lanzado una larga lista de entregas que han dejado huella entre fanáticos del arcade y los videojuegos en general. Pero ante tantas versiones disponibles, surge una pregunta que divide a la comunidad: ¿cuál es la mejor entrega de KOF?

Con la ayuda de la inteligencia artificial, ahora es posible tener una perspectiva más neutral y basada en múltiples factores para intentar resolver este debate que lleva décadas. A continuación te contamos cuál es, según una IA, la mejor versión de esta icónica franquicia.

LA MEJOR VERSIÓN DE KOF, SEGÚN LA IA

Basándose en criterios como jugabilidad, equilibrio entre personajes, impacto cultural, popularidad y críticas de expertos y jugadores, la inteligencia artificial coincide con muchos fans al considerar que The King of Fighters 98 es la mejor versión de la franquicia.

Esta entrega se lanzó originalmente en 1998 como una especie de recopilación o edición especial, ya que no continúa la historia principal, pero incluye a una enorme cantidad de personajes de entregas anteriores y perfecciona el sistema de combate.

Entre los aspectos más destacados por la IA se encuentran:

Su jugabilidad pulida y balanceada

pulida y La amplia selección de personajes

La libertad táctica al poder elegir entre los estilos de pelea Extra y Advanced

al poder elegir entre los Extra y Advanced Su vigencia dentro de la escena competitiva, incluso hoy en día

KOF 98 es un título que muchos siguen jugando tanto en arcades como en plataformas modernas gracias a sus múltiples relanzamientos.

UN LEGADO DE PELEAS QUE COMENZÓ EN LOS 90

The King of Fighters nació en 1994 como un crossover entre varios personajes de juegos anteriores de SNK, como Fatal Fury, Art of Fighting, Ikari Warriors y Psycho Soldier. Su propuesta de peleas por equipos, su estilo visual y su música atraparon rápidamente a millones de jugadores en todo el mundo.

A lo largo de los años, la saga evolucionó, introduciendo nuevas mecánicas, gráficos mejorados y una historia que, aunque compleja, atrapó a muchos. Sin embargo, algunos títulos lograron más impacto que otros, y eso es clave para el análisis que hace la inteligencia artificial.