El supuesto metroidvania de God of War se retrasa y no llegaría hasta 2026, según fuentes confiables

A pesar de que la franquicia God of War celebró recientemente su 20 aniversario, PlayStation se ha mantenido reservada respecto a futuros proyectos de Kratos.

Aunque los rumores sobre un nuevo juego están presentes desde principios de este año, un informante conocido en la industria afirma que este proyecto ha sufrido un retraso significativo.

LO QUE SE SABE SOBRE EL PROYECTO HASTA AHORA

Después del lanzamiento de God of War Ragnarök, el estudio Santa Monica no ha revelado oficialmente en qué está trabajando. Sin embargo, desde inicios de 2025 comenzaron a circular rumores sobre un spin-off en desarrollo, el cual no seguiría el estilo de las grandes entregas anteriores, sino que apostaría por un enfoque más pequeño y experimental, con una jugabilidad tipo metroidvania y ambientado nuevamente en la antigua Grecia.

Este proyecto, que presuntamente iba a llegar en 2025, ahora se espera para 2026, según lo compartido por Jeff Grubb en el podcast Last of the Nintendogs. Grubb, quien suele filtrar información confiable, mencionó haber escuchado recientemente sobre este cambio en la ventana de lanzamiento.

SILENCIO OFICIAL Y RUMORES QUE NO CESAN

Lo curioso es que ni Sony Interactive Entertainment ni Santa Monica Studio han confirmado la existencia del juego, por lo que todo lo que se conoce al respecto proviene de fuentes externas. Esta falta de confirmación oficial también explica por qué el supuesto juego no estuvo presente en el más reciente PlayStation Showcase ni en las presentaciones de mitad de año.

La teoría de que el título ha sido retrasado cobra más fuerza con las palabras del usuario de ResetEra conocido como thisiserfan, quien aseguró que el motivo principal del retraso sería el cambio de enfoque en la narrativa: el equipo de desarrollo habría decidido añadir actuación de voz, cuando originalmente el juego iba a contar solo con cuadros de texto.

UNA PROPUESTA DIFERENTE PARA EL UNIVERSO DE GOD OF WAR

Aunque aún es muy pronto para saber si este proyecto verá la luz, la idea de un metroidvania de God of War ambientado en la Grecia antigua ha captado la atención de muchos fanáticos. De confirmarse, sería una forma distinta de explorar la historia de Kratos, alejándose del estilo cinematográfico de las últimas entregas y apostando por una experiencia más clásica y posiblemente más íntima.

Por ahora, solo queda esperar una confirmación oficial, pero todo apunta a que, si este juego existe, no lo veremos antes de 2026.