Conductora de app niega servicio a usuarios "muy pasados de peso" y ofrece báscula para pesarlos

Una situación polémica fue viralizada en redes sociales, luego de que una conductora identificada como Jazz (@jazzlapeque) negó el servicio a un grupo de pasajeros al considerar que estaban "muy pasados de peso".

El momento fue grabado y difundido en TikTok, superando los 1.9 millones de reproducciones y abriendo un fuerte debate por la actitud de la conductora de aplicación ante el físico de los pasajeros que solicitaron el viaje.

CONDUCTORA MENCIONA QUE SU AUTOMÓVIL TIENE LÍMITE DE PESO

En el video se observa cómo la conductora llega al punto de recogida y lanza una pregunta que genera incomodidad inmediata: "Una pregunta, ¿cuántos van? (...) No quiero ofenderlos, pero están muy pasados de peso". El grupo, compuesto por tres personas según lo indicó uno de los pasajeros, se mostró sorprendido por la afirmación.

Pese a que el pasajero intentó aclarar que eran solo tres, Jazz insistió en que no los podía llevar, argumentando que, aunque fueran pocos, representaban "mucho volumen". Aseguró que su auto tiene un límite de peso que no puede exceder, ya que se trata de su herramienta de trabajo y necesita cuidarla.

TUNDEN A CONDUCTORA DE APLICACIÓN EN REDES SOCIALES

Lo que más indignó a muchos usuarios fue la revelación de que la conductora lleva consigo una báscula para tomar decisiones sobre a quién puede transportar. "¡Qué ofensa! ¿Cómo nos vas a pesar? ¿Qué somos qué?", respondió uno de los pasajeros, visiblemente molesto. Finalmente, los pasajeros decidieron cancelar el viaje, expresando su rechazo ante lo que consideraron una falta de respeto.

El video fue inicialmente publicado por la propia conductora en su cuenta de TikTok, pero pronto fue replicado en otras plataformas digitales, generando opiniones encontradas. Algunos internautas respaldaron su postura, señalando que tiene derecho a cuidar su vehículo.

"Tiene razón, no es discriminación, es física y cuidado del coche", escribió un usuario. No obstante, otros criticaron duramente la manera en que se dirigió a los pasajeros. "Eso no se hace, hay formas y respeto", comentó otra usuaria.

¿QUÉ HA RESPONDIDO UBER SOBRE EL VIDEO DE LA CONDUCTORA?

Hasta el momento, Uber, la plataforma de viajes involucrada, no ha emitido una postura oficial. Se desconoce si la conductora enfrentará alguna sanción o si los pasajeros han presentado un reporte formal.

El caso ha reavivado el debate en redes sociales sobre los límites del servicio, la discriminación por peso y los derechos tanto de los conductores como de los usuarios en las plataformas de movilidad.