¿Cómo enfriar tus bebidas más rápido? Este truco te sorprenderá

Con la llegada del calor, no hay nada más refrescante que una bebida bien fría. Sin embargo, a veces el refrigerador no es lo suficientemente rápido y esperar no es una opción. Por suerte, existe un método casero, sencillo y altamente eficiente para enfriar tus bebidas en minutos.

De acuerdo con el portal de divulgación científica de la UNAM, una de las formas más efectivas para enfriar botellas o latas rápidamente es colocarlas en una mezcla de hielo y sal. Este truco no solo acelera el proceso de enfriamiento, sino que además se basa en principios científicos muy interesantes.

¿QUÉ PASA EN LA REACCIÓN QUÍMICA?

Cuando la sal entra en contacto con el hielo, se produce una reacción química endotérmica, es decir, una reacción que necesita absorber energía para llevarse a cabo. Esa energía se toma del entorno inmediato en forma de calor, y en este caso, las botellas o latas son las que ceden ese calor. Como resultado, las bebidas pierden temperatura rápidamente, logrando enfriarse en cuestión de minutos.

Este fenómeno ocurre porque la sal disminuye el punto de congelación del agua, haciendo que el hielo se derrita más rápido. Pero, para derretirse, el hielo necesita energía, y esa energía se obtiene del calor de los objetos cercanos, como tus bebidas. Así, lo que normalmente tomaría horas en el refrigerador, puede lograrse en solo 5 a 10 minutos con este sencillo truco.

¿QUÉ NECESITAS?

Hielos

Sal de mesa

de mesa Un recipiente o hielera

Tus bebidas favoritas

Solo coloca los hielos en el recipiente, añade sal y sumerge tus latas o botellas. Espera unos minutos y disfruta de una bebida perfectamente fría.

Así que ya lo sabes, la próxima vez que tengas prisa por enfriar tus refrescos, recurre a esta solución avalada por la ciencia.