Viral

¿Cómo ayudar a tu cuerpo a recuperarse después de las fiestas de fin de año?

Tras los excesos de comida, alcohol y desvelos durante diciembre, especialistas en salud recomiendan adoptar hábitos alimenticios equilibrados

Dic. 14, 2025
Con el cierre de las fiestas decembrinas, muchas personas regresan a la rutina cotidiana arrastrando molestias físicas que evidencian los excesos propios de la temporada. Inflamación abdominal, acidez, cansancio y sensación de pesadez suelen aparecer tras varios días de comidas abundantes, consumo de alcohol y horarios de sueño irregulares, una combinación que pone a prueba al organismo.

No es raro que, tras las cenas decembrinas, algunas personas presenten dolores abdominales, sensación de llenura constante o fatiga general. Estas señales, de acuerdo con expertos, indican que el organismo necesita recuperar el equilibrio, por lo que adoptar hábitos saludables y realizar una "desintoxicación" responsable puede ayudar a retomar el bienestar.

¿CÓMO AYUDAR A TU CUERPO A RECUPERARSE DESPUÉS DE LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO?

Cuando la sensación de pesadez e inflamación persiste tras las fiestas, los especialistas recomiendan iniciar una desintoxicación sencilla y segura. El primer paso es no saltarse el desayuno, ya que omitirlo puede alterar el resto de la dieta diaria. En cambio, se aconseja reducir el consumo de alimentos refinados y productos elaborados con harinas blancas.

Las frutas se convierten en grandes aliadas: lo ideal es consumir alrededor de cinco porciones al día. Además, es importante evitar dulces, grasas trans, tabaco y alcohol, factores que sobrecargan el hígado y el sistema digestivo.

Incorporar granos enteros y cereales integrales también contribuye a mejorar la digestión y favorecer la eliminación de toxinas. A esto se suma la actividad física moderada, como caminar o realizar ejercicios suaves, que ayuda a activar el metabolismo y fortalecer el sistema digestivo.

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL MALESTAR DESPUÉS DE LOS FESTEJOS

Uno de los principales consejos es evitar las subidas bruscas de azúcar en la sangre, ya que estas provocan antojos y desajustes en el metabolismo. Para lograrlo, Debar sugiere aumentar el consumo de frutas, verduras, proteínas y grasas saludables. "Si se consumen proteínas adecuadas, grasas buenas y se evitan grandes subidas de azúcar, no se estará a merced de esos altibajos que afectan al organismo", explica.

Tras los excesos decembrinos, retomar hábitos saludables no solo permite desintoxicar el cuerpo, sino también iniciar el año con mayor energía y bienestar, coinciden los expertos.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

