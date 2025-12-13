Sony se prepara para comenzar a fabricar la PS6 durante 2026

Aunque todavía no hay una fecha oficial para la llegada de la PlayStation 6, lo cierto es que Sony ya trabaja en el siguiente paso de su ecosistema de consolas. Si bien la propia directora financiera de la compañía ha señalado que la PS5 se encuentra apenas a la mitad de su ciclo de vida, nuevas filtraciones apuntan a que la empresa japonesa ya planea iniciar la fabricación de su próxima consola a partir de 2026.

Este movimiento confirma que, aun cuando el lanzamiento comercial no sea inmediato, PlayStation ya se prepara para asegurar una transición sólida hacia su siguiente generación.

SONY AJUSTA SU ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN

En los últimos meses, las grandes compañías tecnológicas han tenido que replantear sus procesos de fabricación debido a los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a productos provenientes de China. Esta situación ha empujado tanto a Sony como a Microsoft a buscar alternativas para producir su hardware fuera de ese país.

En este contexto, se ha revelado que ni la PS6 ni la próxima consola de Xbox, conocida de forma no oficial como Xbox Magnus, serían fabricadas en China, marcando un cambio importante en la estrategia de producción de la industria.

VIETNAM, EL NUEVO CENTRO DE FABRICACIÓN DE LA PS6

De acuerdo con información compartida por la cuenta Zuby_Tech en Twitter/X, Sony ya habría elegido a una nueva empresa para encargarse de la fabricación de la PlayStation 6. Se trata de Luxshare Precision, una compañía que iniciaría la producción de la consola en plantas ubicadas en Vietnam.

Aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por Sony, el historial de este filtrador le ha dado cierta credibilidad dentro de la comunidad gamer. La elección de Vietnam permitiría a la compañía reducir costos y evitar los elevados aranceles asociados a la producción en China.

PRODUCCIÓN MASIVA DESDE 2026

Las filtraciones señalan que Sony planea comenzar la fabricación de la PS6 a lo largo de 2026, con la meta de producir alrededor de 4.5 millones de consolas cada año. Esta cifra coloca a la futura PlayStation a la par de otras plataformas importantes como Nintendo Switch 2 y las consolas Xbox Series.

El objetivo sería garantizar un amplio stock desde el inicio, además de adelantarse a posibles incrementos en el precio de componentes clave, como la memoria RAM, que suele encarecerse con el paso del tiempo.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA EL LANZAMIENTO DE LA PS6?

A pesar de que la producción podría arrancar en 2026, no está claro si la PS6 llegará al mercado en 2027 o incluso más adelante. Algunos rumores indican que Sony podría haber adelantado sus planes, ya sea por ajustes internos o por la posible reprogramación del lanzamiento de títulos clave como GTA 6.

También existe la posibilidad de que la PS5 y la PS6 convivan durante algunos años, siguiendo un modelo similar al que Sony ya aplicó con la transición entre PS4 y PS5.

LA PS5 AÚN TIENE CAMINO POR RECORRER

Por ahora, lo único seguro es que la PlayStation 5 sigue siendo una pieza central para Sony y que todavía tiene vida por delante. Sin embargo, los indicios sobre la fabricación anticipada de la PS6 dejan claro que la compañía ya piensa en el futuro y busca estar preparada cuando llegue el momento de presentar oficialmente su próxima consola.