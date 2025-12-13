VIDEO | Policías municipales demandan a “Chikilin” de la patrulla por supuesto falso testimonio

El caso que se volvió viral en TikTok por una presunta extorsión en el Boulevard 2000 dio un giro inesperado. Luego de que “Chikilin”, integrante de la llamada patrulla espiritual, exhibiera públicamente a policías municipales, ahora son los propios agentes quienes buscan proceder legalmente en su contra por un supuesto falso testimonio.

La situación fue nuevamente difundida en redes sociales por el propio Chikilin, quien aseguró que el conflicto ya escaló hasta la Fiscalía.

EL CASO LLEGA A LA FISCALÍA

En un nuevo video, Chikilin relata que acudió a la Fiscalía acompañado de las personas señaladas como víctimas del presunto abuso: el llamado “Rambo” y el mecánico que, según la denuncia inicial, también habría sido despojado de dinero en el retén.

De acuerdo con su testimonio, al llegar al lugar les informaron que los policías municipales señalados por la presunta extorsión ya los estaban esperando, ya que pretendían presentar una demanda en su contra por falso testimonio, argumentando que las acusaciones hechas en redes sociales no son ciertas.

POLICÍAS RECHAZAN SEÑALAMIENTOS

Según lo narrado en el video, los agentes municipales aseguran haber sido afectados por las publicaciones de Chikilin, motivo por el cual decidieron recurrir a la vía legal. El influencer y denunciante, por su parte, insiste en que los hechos relatados por él, el “Rambo” y el mecánico son verdaderos.

Durante la grabación, Chikilin se muestra retador y afirma que está dispuesto a “llegar hasta donde tope”, asegurando que no se trata de mentiras y que las personas afectadas sostendrán su versión ante las autoridades.

EXPECTATIVA POR LA RESOLUCIÓN DEL CASO

El nuevo episodio ha reavivado el debate en redes sociales, donde usuarios se mantienen divididos entre quienes respaldan la denuncia original y quienes consideran que el caso debe resolverse únicamente por la vía legal. Muchos internautas han pedido que la Fiscalía investigue a fondo tanto las acusaciones de extorsión como la denuncia por falso testimonio.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una postura oficial de las autoridades sobre el avance del proceso ni sobre si se ha iniciado formalmente alguna carpeta de investigación contra alguna de las partes.

@canal66tv TUJUANA: Por falso testimonio demandarian en la FGE, los policías municipales de Tijuana acusados de extorsión al Rambo y Mecánico, le denuncia sería en contra de Jesús Osuna "El Chiquilín" de la Patrulla Espiritual 2 Oficial Aquí las declaraciones: ? sonido original - Canal 66

UN CONFLICTO QUE SIGUE CRECIENDO

Lo que comenzó como una denuncia viral ahora se perfila como un enfrentamiento legal entre ciudadanos y policías municipales. El desenlace del caso podría sentar un precedente sobre el uso de redes sociales para denunciar presuntos abusos de autoridad y las consecuencias legales que esto puede traer.

Por ahora, el caso continúa desarrollándose y mantiene la atención de miles de usuarios que siguen cada actualización a través de videos y publicaciones en redes sociales.