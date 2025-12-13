Suspenden a policías municipales denunciados por "El Chikilín" de presunto robo

La polémica generada por una denuncia difundida en redes sociales tuvo consecuencias inmediatas. Dos elementos de la Policía Municipal de Tijuana, Baja California, fueron suspendidos de sus funciones luego de ser señalados por presuntamente despojar de dinero en efectivo a un ciudadano conocido como "Rambo" y a un mecánico vinculado a la organización Patrulla Espiritual, en un retén ubicado sobre el Boulevard 2000, a la altura de los túneles.

De acuerdo con información oficial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) confirmó que los agentes fueron retirados de manera temporal de toda labor operativa, tras la denuncia que primero se hizo viral en redes sociales y posteriormente fue presentada de forma formal ante la Sindicatura Procuradora. Ambos policías permanecerán fuera de patrullaje mientras se desarrolla la investigación correspondiente.

En un comunicado, la SSPCM detalló que será la Sindicatura Municipal la instancia encargada de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Durante este proceso, los elementos señalados no desempeñarán ninguna función policial. La dependencia reiteró su compromiso con la ciudadanía, subrayando que no tolerará conductas que vayan en contra del marco legal ni de los valores institucionales.

DENUNCIA DE "EL CHIKILÍN"

El caso tomó fuerza luego de que un video publicado en TikTok mostrara a un integrante de la llamada Patrulla Espiritual, conocido como "Chikilín", denunciando públicamente una presunta extorsión cometida por policías municipales. En la grabación, el denunciante relata que los hechos ocurrieron durante un retén, donde supuestamente los agentes se habrían quedado con mil 200 dólares pertenecientes a Ramón, una persona rehabilitada a través de los programas de la organización, dinero que sería utilizado para emprender un negocio.

Según el mismo testimonio, el mecánico que acompañaba a Ramón también habría sido afectado, ya que presuntamente le quitaron alrededor de 4 mil pesos en efectivo. La denuncia señala que este tipo de situaciones no serían casos aislados y advierte sobre presuntos abusos recurrentes en ese tramo del Boulevard 2000, lo que encendió la preocupación entre automovilistas y usuarios frecuentes de la zona.

El video incluyó además un mensaje directo dirigido a uno de los policías señalados, a quien se le exigió la devolución total del dinero en un plazo específico. "El Chikilín" fijó como límite las primeras horas del día siguiente, advirtiendo que, de no cumplirse, haría pública la identidad del agente, la patrulla y otros datos, lo que generó un intenso debate sobre el uso de redes sociales como medio de presión ante presuntas irregularidades.

La grabación rápidamente acumuló miles de reproducciones, comentarios y reacciones. Usuarios expresaron su indignación, compartieron experiencias similares y exigieron sanciones ejemplares, así como mayor vigilancia y transparencia en los operativos policiales. Las imágenes, en las que incluso se observan patrullas circulando por la zona, avivaron aún más la discusión pública.

Este caso ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de los presuntos abusos de autoridad y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión dentro de las corporaciones de seguridad. Mientras la investigación avanza, ciudadanos demandan claridad en los resultados y que, de confirmarse los hechos, se castigue a los responsables conforme a la ley, en un esfuerzo por recuperar la confianza en las instituciones.