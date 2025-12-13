Este es el tiempo ideal para guardar tu carne en el congelador, según los expertos

Congelar alimentos es una de las formas más prácticas de conservarlos en casa, pero no siempre es claro cuánto tiempo pueden mantenerse en buen estado. Mantener la carne congelada requiere conocer los límites y cuidados necesarios para garantizar su seguridad y calidad.

CÓMO PROTEGE EL FRÍO A LOS ALIMENTOS

El congelamiento funciona porque las bajas temperaturas, cercanas a –17 °C, detienen la actividad de microorganismos como bacterias, levaduras y mohos. En el caso de la carne, también ralentiza la acción de enzimas que provocan su deterioro natural, lo que prolonga su frescura.

Sin embargo, es importante recordar que una vez descongelada, la carne vuelve a estar expuesta a condiciones que permiten que los microorganismos se reactiven. Por ello, se requiere manipulación higiénica y cocción adecuada para evitar riesgos de salud.

CUIDADOS ESENCIALES AL CONGELAR Y DESCONGELAR

Para mantener la calidad de la carne, se recomienda controlar la humedad durante el almacenamiento y evitar la formación excesiva de cristales de hielo. No es obligatorio sellarla al vacío como en las cadenas comerciales, pero sí es fundamental que esté bien envuelta o en recipientes herméticos.

Otro punto clave: la carne cruda que ya fue congelada no debe volver al congelador a menos que haya sido cocinada previamente. La descongelación siempre debe realizarse de manera segura, preferentemente dentro del refrigerador o mediante métodos que no expongan la carne a temperatura ambiente por mucho tiempo.

TIEMPO RECOMENDADO DE CONGELACIÓN

Carne de res y cerdo

Los cortes comunes de res y cerdo, como bistecs, chuletas o piezas enteras, pueden mantenerse congelados varios meses sin comprometer la seguridad, siempre que estén bien cerrados y sin exceso de humedad.

Los fiambres, en cambio, se conservan mejor de 1 a 2 meses.

Pollo y pavo

Las aves requieren tiempos específicos según la pieza:

Piezas enteras: hasta 1 año.

Muslos, pechugas y alas: hasta 9 meses.

Menudillos: de 3 a 4 meses.

Pescado y mariscos

Estos productos son más delicados y sus periodos de conservación suelen ser más cortos. Es recomendable consumirlos pronto para preservar su frescura, textura y sabor.

POR QUÉ RESPETAR ESTOS TIEMPOS ES IMPORTANTE

Seguir los tiempos de congelación adecuados protege la salud, mantiene la calidad del alimento y evita cambios indeseados en sabor y textura. Además, ayuda a reducir desperdicios y facilita la planificación de las comidas en casa.

El congelador es una herramienta valiosa, pero no garantiza que los alimentos duren indefinidamente. Aplicar buenas prácticas de almacenamiento y conocer los límites de conservación permite aprovechar mejor los alimentos y mantenerlos seguros para el consumo.