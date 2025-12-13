Estas son las mejores películas románticas de Navidad para disfrutar en diciembre

La temporada navideña no solo marca el cierre de un año más; también abre la puerta a momentos de pausa, nostalgia y reconexión. En medio del ajetreo de las fiestas, las películas navideñas se convierten en un refugio emocional.

Diciembre invita a refugiarse en historias que transmiten calidez. Y pocas cosas acompañan mejor esta época que una buena película romántica ambientada en Navidad.

EL ENCANTO ETERNO DEL CLICHÉ NAVIDEÑO

Aunque en los últimos años las "pelis cliché" invaden la televisión y las plataformas, ofreciendo mundos donde nada puede salir mal, esta selección apuesta por historias más profundas, con personajes entrañables y romances que se sienten casi posibles en la vida real.

No son solo tramas "perfectas": son relatos que abrazan el espíritu navideño desde un lugar más humano.

ESTAS SON LAS MEJORES PELÍCULAS ROMÁNTICAS DE NAVIDAD

THE HOLIDAY (EL DESCANSO)

Dirigida por Nancy Meyers y protagonizada por Kate Winslet, Cameron Díaz, Jack Black y Jude Law, narra cómo dos mujeres intercambian sus casas durante las fiestas para escapar de sus decepciones amorosas. Esta película se puede disfrutar en Prime Video y Netflix.

WHILE YOU WERE SLEEPING (MIENTRAS DORMÍAS)

Un clásico de 1995 con Sandra Bullock y Bill Pullman. Lucy, una taquillera solitaria, salva a su amor platónico tras un accidente. Se puede encontrar en Disney+.

LAST CHRISTMAS

Emilia Clarke interpreta a Kate, una joven cínica que trabaja como elfa en una tienda navideña. Su vida da un giro cuando conoce a Tom (Henry Golding), un hombre que irradia optimismo y la ayuda a enfrentar sus temores. Se puede encontrar en Netflix.

LOVE AT FIRST SIGHT

Aunque no es estrictamente navideña, su estreno cercano a estas fechas y su atmósfera la convierten en una opción ideal. Se puede encontrar en Netflix.

Diciembre es el momento perfecto para preparar una taza de chocolate caliente o una copa de vino y dejarte envolver por estas historias que celebran el amor en todas sus formas. Porque, al final, las películas navideñas no solo entretienen, sino también recuerdan que incluso en los días más fríos, el corazón puede volver a encenderse.