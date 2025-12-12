“Cien años de soledad”: ¿Cuándo se estrena la segunda temporada en Netflix?

Netflix ha confirmado oficialmente que la segunda y última parte de Cien años de soledad, la adaptación televisiva de la célebre novela de Gabriel García Márquez, se estrenará en agosto de 2026. Esta entrega cerrará la saga de la familia Buendía y del mítico pueblo de Macondo, después del enorme impacto de la primera entrega, estrenada en diciembre de 2024.

La plataforma de streaming ha señalado que los nuevos episodios se presentarán con el mismo rigor, ambición y respeto por la obra original que caracterizó a la primera parte, que fue rodada íntegramente en Colombia y contó con la “complicidad” de la familia García Márquez.

ESTO SE SABE ACERCA DE LA NUEVA TEMPORADA

Fecha de estreno: Netflix ha fijado agosto de 2026 como el mes de lanzamiento de la segunda parte, aunque aún no ha precisado el día exacto en que los episodios estarán disponibles en la plataforma.

La serie continúa bajo la dirección de Laura Mora y Carlos Moreno y mantiene su producción en Colombia, con la participación activa de los herederos del Nobel colombiano para asegurar la fidelidad narrativa.

La historia retomará los acontecimientos después del armisticio y la firma del tratado de Neerlandia, con la llegada de Fernanda del Carpio a Macondo y la apertura del pueblo al mundo exterior con la llegada del tren, un hito que dará paso a la influyente presencia de la compañía bananera.

CIERRE DE ADAPTACIÓN

Con esta segunda parte, Netflix cerrará una de sus apuestas más ambiciosas en lengua española y una de las adaptaciones literarias más esperadas de los últimos años.

La producción ha generado gran expectación global por su fidelidad al espíritu del realismo mágico y por lograr llevar al público gran parte del universo narrativo de García Márquez a la pantalla chica.