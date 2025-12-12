Denuncian a ratón dentro del IMSS en la colonia Nuevo Hermosillo

Un curioso incidente ocurrido en la colonia Nuevo Hermosillo, en Sonora, provocó sorpresa, risas e incluso preocupación entre los usuarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Un pequeño ratón ingresó a las instalaciones médicas, lo que desató una ola de comentarios en redes sociales, donde los internautas bromearon asegurando que el roedor "se equivocó de veterinaria".

RATÓN "SE EQUIVOCA" DE VETERINARIA E INGRESA AL IMSS

El pequeño roedor, que al parecer buscaba refugio o alimento, fue visto corriendo por los pasillos del área de consulta externa, lo que generó reacciones de asombro, risas nerviosas y comentarios irónicos entre quienes aguardaban su turno.

El hecho fue captado por personas que se encontraban en la sala de espera y que, al notar al animal corriendo entre los pasillos, no dudaron en grabarlo. En las imágenes, difundidas a través de una cuenta de X y replicadas por usuarios de la zona.

"Ratón se equivoca de veterinaria e ingresa al @Tu_IMSS en la Nuevo Hermosillo", escribió un usuario en X al compartir un video del momento, el cual rápidamente se viralizó.

Ratón se equivoca de veterinaria e ingresa al @Tu_IMSS en la Nuevo Hermosillo,.o será que en Dinamarca también el sector salud atiende a todo tipo de animalitos? Qué conste es pregunta @elchiltepin @michelleriveraa @elalbertomedina @feroropeza20 @IMSS_Bienestar @Chaposoto pic.twitter.com/GDN7kvbIOJ — Gustavo Valenzuela G (@vagoner35) December 12, 2025

De acuerdo con testimonios, personal de mantenimiento intentó capturar al animal para retirarlo del lugar y evitar riesgos sanitarios. Aunque el incidente no pasó a mayores, sí abrió el debate sobre las condiciones de limpieza y control de plagas en las unidades médicas.

En redes sociales, usuarios aprovecharon para recordar la importancia del mantenimiento constante en centros de salud y, como suele ocurrir, no faltaron los memes y comparaciones humorísticas por la inesperada visita.

Sin embargo, el suceso también abrió un debate más serio entre los internautas, quienes resaltaron la importancia de mantener adecuados protocolos de higiene y control de plagas en instalaciones de salud que diariamente reciben a cientos de personas.

Hasta el momento, el IMSS no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente, pero se espera que en las próximas horas se informe si se tomarán medidas adicionales para prevenir situaciones similares.