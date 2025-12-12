Estas eran las armas más populares durante la época del Viejo Oeste

La época del Viejo Oeste estadounidense, que abarcó gran parte del siglo XIX, quedó inmortalizada por duelos, forajidos y pistoleros. Aunque el cine y la literatura han exagerado muchos aspectos de ese periodo, existen armas que realmente fueron ampliamente utilizadas por civiles, soldados, vaqueros y figuras legendarias de la frontera.

LOS REVÓLVERES QUE DEFINIERON UNA ERA

Colt Single Action Army (Peacemaker)

El Colt Single Action Army, también conocido como "Peacemaker", fue uno de los revólveres más emblemáticos del Viejo Oeste. Introducido en 1873, este revólver de acción simple y tambor de seis disparos se convirtió en un arma común tanto para el ejército como para civiles, forajidos y policías. Su fiabilidad y diseño lo convirtieron en el ejemplo clásico de pistola del siglo XIX.

Colt 1851 Navy y otras variantes tempranas

Antes de la popularización del Peacemaker, modelos como el Colt 1851 Navy fueron ampliamente usados en décadas anteriores. Este revolver .36 de seis disparos era apreciado por su equilibrio y fue llevado por personajes históricos como Wild Bill Hickok.

Remington 1858 y Smith & Wesson Model 3

Además de Colt, otras marcas dejaron huella. El Remington 1858 New Model Army era conocido por su robustez, mientras que el Smith & Wesson Model 3, con su sistema de apertura superior, permitió recargas más rápidas, una ventaja destacada en los enfrentamientos.

RIFLES LEGENDARIOS DEL VIEJO OESTE

Winchester Model 1873 – El arma que "ganó el Oeste"

Entre los rifles, el Winchester Model 1873 es posiblemente el más famoso. Su diseño de acción de palanca permitía disparar varias veces sin recargar inmediatamente, lo que le valió el apelativo de "el arma que ganó el Oeste". Fue utilizado tanto por la ley como por forajidos, cazadores y colonos.

Rifle Henry y otros de palanca

El Winchester 1873 fue precedido por el rifle Henry, también de acción de palanca, que podía almacenar múltiples cartuchos en un tubo bajo el cañón. Este diseño revolucionó la capacidad de fuego repetido.

Rifles tradicionales y fusiles Hawken

Previo a la era de los rifles de palanca, armas de avancarga como los fusiles Hawken fueron populares entre cazadores y exploradores del Oeste temprano por su precisión y alcance.

ARMAS MENORES Y PISTOLAS DE BOLSILLO

Derringers y pistolas compactas

En un contexto urbano o en espacios reducidos, muchos habitantes del Viejo Oeste preferían pistolas más pequeñas como los derringers o pistolas de bolsillo. Estas armas, aunque de menor potencia y capacidad, eran fáciles de ocultar y rápidas de desenfundar.