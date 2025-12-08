Navidad 2025: Esta es la fecha correcta para poner el árbol de Navidad según su origen religioso

Cada diciembre, los hogares comienzan a cambiar de rostro: las luces aparecen en las ventanas, los adornos vuelven a tomar su lugar y el ambiente se llena de anticipación. Entre todo este ritual surge una duda que se repite año tras año: ¿cuál es el día ideal para poner el árbol de Navidad?

Aunque muchas personas se adelantan por moda, gusto o tiempo disponible, la tradición religiosa señala una fecha específica que marca formalmente el inicio del espíritu navideño.

EL 8 DE DICIEMBRE, LA FECHA TRADICIONAL PARA MONTAR EL ÁRBOL

En gran parte de América Latina y Europa, el 8 de diciembre es considerado el día indicado para colocar el árbol de Navidad. Esta fecha coincide con la celebración católica de la Inmaculada Concepción, una solemnidad incluida en el Calendario Romano General y reconocida por la Iglesia desde hace siglos.

La Inmaculada Concepción es un momento clave del Adviento, ya que representa una preparación espiritual hacia el nacimiento de Jesús. Por ello, muchas familias aprovechan este día para montar el árbol, colocar el nacimiento y encender las luces que acompañan la temporada. Esta práctica está profundamente arraigada en países como México, España, Italia, Argentina y Filipinas.

De acuerdo con las explicaciones difundidas por Vatican News, el Adviento es el tiempo litúrgico que antecede a la Navidad y comprende cuatro semanas previas. El 8 de diciembre suele ubicarse dentro de este periodo, lo que históricamente lo ha convertido en un punto de partida ideal para iniciar las decoraciones navideñas.

OTRAS FECHAS EN LAS QUE TAMBIÉN SE PUEDE COLOCAR EL ÁRBOL

Aunque el 8 de diciembre es la referencia más extendida en tradiciones católicas, no es la única fecha válida. Existen otras opciones reconocidas según costumbres regionales y prácticas religiosas:

Primer domingo de Adviento

Marca el inicio del tiempo espiritual de preparación .

de . Su fecha cambia cada año, entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre.

Muchas parroquias lo consideran el arranque del ambiente navideño.

1 de diciembre

Es una práctica moderna y cultural .

y . Muchas familias prefieren comenzar el mes con todo el hogar decorado.

Después del Día de Acción de Gracias

Más común en Estados Unidos y Canadá, aunque algunas familias en México han adoptado esta costumbre.

Suele situarse a finales de noviembre.

6 de diciembre (Día de San Nicolás)

Tradición muy popular en países europeos como Alemania y Holanda.

como Alemania y Holanda. San Nicolás es una figura fundamental del origen de Santa Claus.

LA FECHA CORRECTA SEGÚN FUENTES RELIGIOSAS OFICIALES

De acuerdo con el Calendario Romano General, tanto el primer domingo de Adviento como el 8 de diciembre son fechas litúrgicas adecuadas para iniciar la decoración navideña. La Iglesia Católica no establece un día obligatorio para colocar el árbol, pero reconoce estos momentos como el inicio formal del periodo de preparación espiritual para la Navidad.

Por ello, si se sigue el origen religioso, el 8 de diciembre es la referencia más común.

¿POR QUÉ ESTA FECHA TIENE TANTO PESO?

Las razones más destacadas, según documentos oficiales y tradición religiosa, son:

Representa el avance del Adviento , un tiempo de reflexión y preparación .

, un tiempo de y . Está ligada a una solemnidad importante proclamada como dogma en 1854 por el papa Pío IX.

en 1854 por el papa Pío IX. Es una costumbre transmitida por generaciones en familias de tradición católica.

por generaciones en familias de tradición católica. Facilita la organización en casa, ya que suele coincidir con días festivos o fines de semana.

¿Y SI SE COLOCA ANTES O DESPUÉS?

No existe una regla estricta. Si bien el 8 de diciembre es la fecha tradicional, colocar el árbol antes no se considera incorrecto. La decisión depende de factores como:

Disponibilidad de tiempo

Tradiciones familiares

Costumbres locales

Preferencias personales

Conocer el origen religioso simplemente permite entender por qué millones de familias en el mundo esperan este día para iniciar la celebración.

El 8 de diciembre es la fecha tradicional para colocar el árbol de Navidad debido a su vínculo con la Inmaculada Concepción y el avance del Adviento, según fuentes oficiales de la Iglesia Católica. Sin embargo, diversas fechas también son válidas según la tradición familiar o regional. Más que una regla, se trata de una costumbre que conserva el sentido cultural y espiritual de la temporada navideña.