¿Cómo activar el modo Halloween en Alexa y para qué sirve?

Alexa, el asistente virtual de Amazon, se ha convertido en un elemento esencial en muchos hogares gracias a sus múltiples funciones. Pero con la llegada de Halloween, este dispositivo adquiere un toque espeluznante gracias a su divertido "modo Halloween", ideal para ambientar tus fiestas y pasar un rato aterrador con amigos o familia.

El "modo Halloween" de Alexa transforma al asistente en un narrador de historias y leyendas de terror, además de reproducir música escalofriante y controlar las luces inteligentes para crear un ambiente digno de la Noche de Brujas. Es una función pensada para disfrutar al máximo la temporada más misteriosa del año.

CÓMO ACTIVAR EL MODO HALLOWEEN

Activar esta función es muy sencillo. Solo necesitas decir: "Alexa, activa el modo Halloween".

Una vez hecho, el asistente comenzará a reproducir canciones típicas de la temporada. Si tienes luces inteligentes conectadas a tu dispositivo, se iluminarán en tonos rojo, naranja o morado, creando un ambiente perfecto para tus reuniones o fiestas.

Además, Alexa puede contarte historias de miedo y ofrecerte recomendaciones de películas de terror para hacer un maratón en casa.

OTROS COMANDOS DIVERTIDOS PARA HALLOWEEN

Alexa también cuenta con otros modos que puedes probar durante esta temporada. Aquí algunos de los más populares:

"Modo bruja": Alexa adopta la voz y actitud de una hechicera y lanza un hechizo mágico .

adopta la voz y actitud de una y lanza un . " Alexa , mi casa me da miedo": Prepárate para recibir un susto inesperado.

, mi casa me da miedo": Prepárate para recibir un susto inesperado. " Alexa , abre casa embrujada ": Un juego de audio interactivo en el que Alexa te guía por un recorrido fantasmal.

, abre ": Un juego de audio interactivo en el que te guía por un recorrido fantasmal. " Alexa , cuéntame una historia de terror": Disfruta de leyendas clásicas como La Llorona o El Jinete sin Cabeza.

, cuéntame una historia de terror": Disfruta de leyendas clásicas como La Llorona o El Jinete sin Cabeza. "Alexa, asústame": Déjate sorprender por su risa siniestra y escalofriante.

VIVE UN HALLOWEEN LLENO DE SUSTOS CON ALEXA

Con todas estas funciones, Alexa se convierte en la compañera perfecta para celebrar Halloween. Desde ambientar tu hogar hasta contar historias de terror, el asistente de Amazon ofrece una experiencia inmersiva, divertida y, por supuesto, terrorífica.

Ya sea que quieras organizar una fiesta temática o simplemente disfrutar de una noche de películas de miedo, el modo Halloween de Alexa está listo para llenar tu casa de sustos y diversión.