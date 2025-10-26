Amazon Luna: Así puedes acceder gratis a los canales de juegos con Prime

Amazon Luna es la plataforma de videojuegos en streaming de Amazon. Esto significa que no necesitas instalar los juegos en tu computadora; en su lugar, te conectas a los servidores de la plataforma a través de Internet para jugar de forma remota.

Una de sus principales ventajas frente a servicios como NVIDIA GeForce Now o Xbox Game Pass es que no requieres un equipo potente para disfrutar de los títulos más recientes. Todo el procesamiento se realiza en la nube, lo que reduce la necesidad de hardware avanzado.

CÓMO FUNCIONA Y QUÉ NECESITAS

Los videojuegos que ofrece Luna están alojados en los servidores de Amazon. Para jugar, solo necesitas conectarte a través de la plataforma. Puedes utilizar un mando compatible, teclado y ratón, y contar con una buena conexión a Internet.

Amazon ofrece un mando propio que se conecta directamente a los servidores. Esto permite que las acciones se transmitan más rápido, reduciendo el tiempo de respuesta comparado con un mando conectado directamente al dispositivo.

ACCESO GRATUITO CON AMAZON PRIME

Si eres suscriptor de Amazon Prime, tienes acceso a la versión básica de Amazon Luna sin costo adicional. Esto incluye varios juegos disponibles en el catálogo, aunque no todos los títulos de la plataforma.

El acceso es sencillo: basta con ingresar a la ficha del juego que te interese y pulsar el botón de jugar. Automáticamente se iniciará en el navegador o dispositivo que estés usando, con los controles vinculados previamente.

DISPOSITIVOS COMPATIBLES

Amazon Luna es compatible con múltiples dispositivos:

Ordenadores a través de un navegador

Smartphones y tablets Android mediante la app de Luna

Dispositivos iOS e iPad usando navegador

Fire TV

Algunos televisores Samsung y LG

Esto permite disfrutar de los juegos desde prácticamente cualquier lugar sin necesidad de una consola o un PC de última generación.

CÓMO CONSEGUIR MÁS JUEGOS

Aunque la versión gratuita con Prime es limitada, Luna ofrece suscripciones adicionales que desbloquean más canales y títulos. Esto permite ampliar la biblioteca de juegos y acceder a nuevas experiencias sin depender de la versión básica.