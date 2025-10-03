Amazon elimina la marca Prime Gaming: ¿Qué pasará ahora con tus juegos gratis y beneficios?

Amazon ha confirmado que Prime Gaming dejará de existir como marca independiente y será absorbida por Amazon Luna, su plataforma de juegos en la nube. Sin embargo, los beneficios incluidos en la suscripción Prime seguirán disponibles, lo que significa que los usuarios podrán continuar descargando los juegos gratis para PC de cada mes y disfrutando de ventajas en Twitch.

LOS BENEFICIOS DE PRIME SE MANTIENEN

En un comunicado, la compañía aclaró que quienes tengan vinculadas sus cuentas de Amazon y Twitch seguirán recibiendo una suscripción gratuita a un canal de Twitch cada mes, además de emotes exclusivos, colores personalizados en el chat y más almacenamiento para retransmisiones.

Por otro lado, la dinámica de regalar juegos mensuales para PC continuará sin cambios: los títulos que se reclamen podrán descargarse y quedarse en la biblioteca de los jugadores para siempre.

AMAZON LUNA TOMA EL PROTAGONISMO

Este movimiento forma parte de un relanzamiento completo de Amazon Luna, que llegará a finales de este año con una nueva identidad y un enfoque mucho más social. La plataforma priorizará la experiencia en televisores inteligentes y dispositivos Fire TV, buscando simplificar la forma de jugar sin depender de consolas costosas o hardware especializado.

La gran apuesta será GameNight, un paquete de más de 25 juegos multijugador tipo party game. Allí se incluirán versiones adaptadas de Angry Birds y Exploding Kittens, además de exclusivos como Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg, un curioso título de improvisación judicial con inteligencia artificial en el que el rapero se convierte en juez.

JUEGOS INCLUIDOS EN LA NUEVA ETAPA

Luna no solo se centrará en experiencias sociales. También ofrecerá una biblioteca con juegos para un solo jugador, en la que destacan títulos como Indiana Jones and the Great Circle, Dave the Diver, Dead Island 2 o Kingdom Come: Deliverance II, todos accesibles para suscriptores de Prime.

Además, quienes contraten Luna Premium podrán acceder a juegos de gran presupuesto y lanzamientos más recientes, como EA Sports FC 25 y Batman: Arkham Knight.

UNA NUEVA VISIÓN DE AMAZON PARA LOS VIDEOJUEGOS

Según Jeff Gattis, director general de Amazon Luna, la meta es cambiar la percepción de los videojuegos en pantalla grande: "Hasta ahora, hacerlo significaba consolas caras, tarjetas gráficas costosas y juegos complejos que se sienten más como un compromiso que como una vía de escape rápida". Con este nuevo enfoque, la compañía busca atraer a públicos más amplios, incluyendo a quienes no se consideran gamers tradicionales.