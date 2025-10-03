One Punch Man revela nuevo adelanto de su temporada 3

La espera por la tercera temporada de One Punch Man continúa generando debate entre los seguidores del popular anime. Aunque la obra de ONE y Yusuke Murata ha vendido millones de copias en todo el mundo y cuenta incluso con una película live-action en camino, la adaptación animada no ha logrado mantener el mismo nivel de calidad desde que dejó de estar a cargo de Madhouse.

Con J.C. Staff al frente de la animación, los fanáticos han manifestado dudas constantes sobre lo que se puede esperar de esta nueva entrega. El más reciente adelanto, publicado hace unas horas, ha encendido la polémica en redes sociales.

REACCIONES ENCONTRADAS ENTRE LOS FANS

Los seguidores no tardaron en señalar la ausencia de escenas de acción en los tráilers. Al tratarse de una historia que combina humor con intensos combates, resulta desconcertante que las imágenes promocionales solo muestren planos estáticos y diálogos. Este detalle ha despertado la preocupación de que la animación no esté a la altura del arco de la Asociación de Monstruos, uno de los más esperados por los lectores del manga.

Algunos usuarios incluso han comparado la situación con lo sucedido con la segunda temporada de Blue Lock, criticada por problemas en su animación.

¿HAY PUNTOS A FAVOR?

A pesar de las críticas, parte del fandom ha resaltado aspectos positivos. Se ha notado una mejoría en el diseño de personajes, lo cual podría ser un indicio de que J.C. Staff busca dar un paso adelante en esta tercera temporada.

La historia que se avecina es clave para el desarrollo de Garou y la guerra entre héroes y monstruos, por lo que las expectativas siguen siendo altas a pesar del escepticismo.

ESTRENO EN CRUNCHYROLL

El regreso de One Punch Man está programado para el domingo 5 de octubre en Crunchyroll, comenzando con un episodio de recapitulación que servirá como antesala a la nueva temporada. Aunque el camino no ha sido fácil, los fanáticos mantienen la esperanza de que esta entrega logre recuperar parte de la esencia que hizo de la serie un fenómeno mundial.