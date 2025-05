Claudia Sheinbaum asegura que los narcocorridos NO están prohibidos en México

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, aseguró que los narcocorridos no están prohibidos. No obstante, aclaró que busca promover canciones con otros contenidos ajenos a la apología de la violencia.

La mandataria fue cuestionada sobre los acontecimientos en el Estado de México (Edomex). Al respecto, puntualizó que su gobierno no buscará la regulación de los narcocorridos, aunque sí impulsar otros contenidos en la música a través de "procesos formativos y educativos".

"Los narcocorridos no están prohibidos. Eso es importante porque no los prohibimos, lo que queremos es promover que la música tenga otros contenidos (...) En nuestro caso no prohibimos. Es un proceso educativo formativo en donde todos tenemos que contribuir a que no haya apología de la violencia. Yo estoy en contra de prohibir y de censurar. Más bien es promover otros contenidos", declaró.

#ALMOMENTO | Sheinbaum: "los corridos no están prohibidos; lo que se busca es la no apología de la violencia"



Luego de la polémica en #Texcoco por la negativa de Luis R. Conriquez a cantar narcocorridos, Claudia Sheinbaum aclaró que su gobierno no busca prohibir ese tipo de... pic.twitter.com/dJpRWKBqHQ — Azucena Uresti (@azucenau) April 13, 2025

POLÉMICA

El día 11 de abril, Luis R. Conriquez hizo su aparición en el Palenque de Texcoco como uno de los artistas estelares. Horas antes, en sus redes sociales, anunció que no interpretaría "corridos" para sumarse a "la causa de cero corridos", a pesar de ser uno de los artistas más reconocidos por su interpretación de narcocorridos.

Cabe destacar que, el anuncio no fue bien recibido por un sector de sus seguidores, quienes abuchearon al intérprete y su grupo musical. Con el paso de los minutos, los gritos de desaprobación se transformaron en actos de violencia física que fueron documentados en video.

CLARIDAD

La decisión del cantante obedeció a un exhorto realizado por el gobierno de Delfina Gómez. Al mediodía del 12 de abril se dio a conocer un comunicado en el que invitaron a las autoridades de Texcoco, Metepec y Tejupilco, donde se realizaron ferias con presencia de artistas y grupos musicales, a:

"Vigilar que antes, durante o después del desarrollo de las actividades y espectáculos programados no se realice apología de la violencia, referencia a personajes ligados a actos criminales y consumo de narcóticos (...) tomar las previsiones necesarias para evitar que el talento artístico utilice cualquier referencia de personajes o actos ilícitos en imágenes, voz, audio o videos".