Chun Li estuvo a punto de ser más débil en su debut por esta polémica razón

La programadora de Japón estuvo a punto de disminuir la barra de vida de la peleadora

Por: Brayam Chávez

Aunque Ryu y Ken son los protagonistas de la saga Street Fighter, es innegable que Chun-Li ha obtenido un lugar único entre los seguidores de la franquicia. En Street Fighter II, Capcom presentó al personaje: Desde aquel momento, ha distribuido patadas desoladoras a diestro y siniestro a sus enemigos.

Sus destrezas técnicas con el Kung-Fu, unidas a los movimientos de Tai Chi, transforman a Chun-Li en un animal de gran dificultad para vencer.

Su popularidad se mantiene constante a través de las ediciones; sin embargo, su introducción en el arcade de 1991 resultó ser bastante complicada.

CHUN-LI Y SU IMPACTO EN LA COMUNIDAD DE LOS VIDEOJUEGOS

"Anteriormente, no había mujeres en los juegos de lucha", reconocía Akira Nishitani, el diseñador del proyecto, respecto a la introducción de un rostro totalmente distinto a lo que se había observado previamente. Por esta razón, Yoshiki Okamoto, el mítico creador de Capcom, consideró que lo más conveniente era que la chica tuviera una salud inferior a la del resto, haciéndola de esta manera automáticamente más débil que todo el elenco de peleadores del juego por el simple hecho de ser una mujer.

"Sabes que cada personaje tiene una barra de vida, ¿verdad? En un momento quise hacer que la barra de energía de Chun-Li fuera más corta que la de los otros personajes porque las mujeres no son tan fuertes. Pero Nishitani no quiso hacerlo. Ambos teníamos razones válidas, pero al final llegamos a un acuerdo para no hacerla más corta".

No obstante, Nishitani mismo no recuerda la anécdota; sin embargo, la reconocida compositora Yoko Shimomura sostuvo que "creo que, como las mujeres viven más, tal vez sus barras de vida deberían ser más largas". Por fortuna, la propuesta fue descartada y Chun-Li goza del mismo bienestar que los demás personajes de Street Fighter.