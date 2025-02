¿Quieres jugar The King of Fighters en tu casa? Esto cuesta los tableros arcade en línea

Hoy en día es posible tener una experiencia de retro en el mundo de los videojuegos en tu propio hogar, gracias a estos dispositivos

Por: Brayam Chávez

Si eres fanático de los videojuegos retro, seguramente has soñado con tener tu propio arcade en casa, especialmente si eres un amante de The King of Fighters (KOF), una de las sagas de lucha más icónicas de todos los tiempos.

Aunque los tiempos han cambiado, el deseo de revivir la magia de los arcades sigue presente. Afortunadamente, hoy en día es posible tener una experiencia de arcade en tu propio hogar, gracias a los tableros arcade en línea. Pero, ¿cuánto cuestan estos tableros y qué opciones existen para los fanáticos de KOF?

¿QUÉ ES UN TABLERO ARCADE?

Un tablero arcade es una plataforma que emula la experiencia de los clásicos juegos de arcade. Estos dispositivos permiten jugar títulos legendarios como The King of Fighters, Street Fighter, Mortal Kombat, entre otros, directamente en tu casa.

Los tableros arcade son más que una simple máquina física: pueden conectarse a internet, ofreciendo una variedad de juegos y características adicionales.

PRECIOS DE LOS TABLEROS ARCADE EN LÍNEA

Los precios de los tableros arcade en línea varían según el modelo, las características y los juegos incluidos.

Sin embargo, los modelos de calidad pueden superar los 3 mil pesos. Estos tableros suelen incluir características avanzadas, como monitores de alta resolución, una mayor selección de juegos y hasta la opción de conectarse a plataformas en línea de manera sencilla. Algunos incluso permiten añadir módulos o juegos de tu propia elección.

¿DÓNDE COMPRAR UN TABLERO ARCADE EN LÍNEA?

Los tableros arcade en línea están disponibles en diversas tiendas especializadas y plataformas de comercio electrónico como Amazon, eBay y tiendas en línea de videojuegos. Además, hay empresas dedicadas exclusivamente a la creación y venta de arcades personalizados, donde puedes incluso diseñar tu propia máquina.

¿VALE LA PENA COMPRAR UN TABLERO ARCADE EN LÍNEA?

Si eres un fanático de The King of Fighters y los videojuegos retro, invertir en un tablero arcade puede ser una experiencia única. No solo disfrutarás de tus juegos favoritos en casa, sino que también podrás revivir la nostalgia de los arcades clásicos. Sin embargo, la decisión de compra dependerá de tu presupuesto, el espacio disponible y lo que busques en términos de calidad y funcionalidad.