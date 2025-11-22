  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 22 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Cheesecake de Chocolate: ¡Sin azúcar ni harina! Receta de 4 ingredientes para un antojo delicioso y fit

Una receta de cheesecake de chocolate sin azúcar ni harina se volvió tendencia en redes por su sencillez y su enfoque saludable

Nov. 22, 2025
Cheesecake de Chocolate: ¡Sin azúcar ni harina! Receta de 4 ingredientes para un antojo delicioso y fit

En redes sociales se ha vuelto viral una preparación que promete satisfacer el antojo sin descuidar la alimentación: un cheesecake de chocolate sin azúcar añadida, sin harina y con solo cuatro ingredientes.

Esta opción "fit" se ha convertido en una de las favoritas para quienes buscan postres más ligeros, fáciles y rápidos de preparar. Su popularidad no solo se debe a lo fácil que es prepararlo, sino también a que ofrece una alternativa más ligera para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar a un antojo dulce.

RECETA DE 4 INGREDIENTES PARA UN ANTOJO DELICIOSO Y FIT

La receta destaca por su sencillez y su textura suave, ideal para quienes disfrutan del chocolate amargo y las preparaciones cremosas.

Para elaborarlo, se requieren únicamente:

  • Cuatro huevos
  • 250 gramos de queso untable descremado o yogurt griego
  • 100 gramos de chocolate amargo derretido
  • Dos cucharadas de cacao amargo en polvo

La preparación es rápida y accesible para cualquier persona, incluso para quienes no tienen experiencia en la cocina.

PREPARACIÓN PARA UN CHEESECAKE DE CHOCOLATE

El proceso comienza batiendo los huevos junto con el queso untable o el yogurt griego hasta conseguir una mezcla suave.

Luego, se incorpora el chocolate derretido y el cacao amargo en polvo, integrando todo con movimientos envolventes hasta obtener una consistencia homogénea.

Una vez lista la mezcla, se vierte en una ollita de 18 centímetros previamente engrasada; se debe cocinar a fuego lento durante aproximadamente 35 minutos, hasta lograr una consistencia firme y un aspecto brillante.

Según creadores de contenido culinario, el resultado es "espectacular": un postre intenso en sabor, con menos calorías y perfecto para disfrutar sin culpas.

Este cheesecake se ha posicionado como una alternativa saludable para quienes buscan incorporar postres equilibrados a su dieta, sin renunciar al placer del chocolate. Ideal para un antojo de tarde o para compartir en familia.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
VIDEO | Captan a mujer bailando con el "Diablo" en una fiesta; empezó a transformarse en la pista
Viral

VIDEO | Captan a mujer bailando con el "Diablo" en una fiesta; empezó a transformarse en la pista

Noviembre 21, 2025

El clip del supuesto hecho se desarrolla dentro de una discoteca de la década de los 90; juzgue usted si es o no genuino

Esto fue lo que dijo el influencer Adrián Marcelo sobre la marcha de la Gen Z y la oposición a la 4T
Viral

Esto fue lo que dijo el influencer Adrián Marcelo sobre la marcha de la Gen Z y la oposición a la 4T

Noviembre 21, 2025

El titular del programa de YouTube "Radar" dijo que a los políticos les "falta escuchar las verdaderas necesidades del mexicano de a pie"

Swarovski presenta su colección para las temporadas festivas
Viral

Swarovski presenta su colección para las temporadas festivas

Noviembre 21, 2025

Cuando el calendario comienza a brillar más que el árbol de Navidad, nace el deseo inevitable: joyas que eleven cada look y cada celebración