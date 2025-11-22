Cheesecake de Chocolate: ¡Sin azúcar ni harina! Receta de 4 ingredientes para un antojo delicioso y fit

En redes sociales se ha vuelto viral una preparación que promete satisfacer el antojo sin descuidar la alimentación: un cheesecake de chocolate sin azúcar añadida, sin harina y con solo cuatro ingredientes.

Esta opción "fit" se ha convertido en una de las favoritas para quienes buscan postres más ligeros, fáciles y rápidos de preparar. Su popularidad no solo se debe a lo fácil que es prepararlo, sino también a que ofrece una alternativa más ligera para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar a un antojo dulce.

RECETA DE 4 INGREDIENTES PARA UN ANTOJO DELICIOSO Y FIT

La receta destaca por su sencillez y su textura suave, ideal para quienes disfrutan del chocolate amargo y las preparaciones cremosas.

Para elaborarlo, se requieren únicamente:

Cuatro huevos

250 gramos de queso untable descremado o yogurt griego

o yogurt griego 100 gramos de chocolate amargo derretido

derretido Dos cucharadas de cacao amargo en polvo

La preparación es rápida y accesible para cualquier persona, incluso para quienes no tienen experiencia en la cocina.

PREPARACIÓN PARA UN CHEESECAKE DE CHOCOLATE

El proceso comienza batiendo los huevos junto con el queso untable o el yogurt griego hasta conseguir una mezcla suave.

Luego, se incorpora el chocolate derretido y el cacao amargo en polvo, integrando todo con movimientos envolventes hasta obtener una consistencia homogénea.

Una vez lista la mezcla, se vierte en una ollita de 18 centímetros previamente engrasada; se debe cocinar a fuego lento durante aproximadamente 35 minutos, hasta lograr una consistencia firme y un aspecto brillante.

Según creadores de contenido culinario, el resultado es "espectacular": un postre intenso en sabor, con menos calorías y perfecto para disfrutar sin culpas.

Este cheesecake se ha posicionado como una alternativa saludable para quienes buscan incorporar postres equilibrados a su dieta, sin renunciar al placer del chocolate. Ideal para un antojo de tarde o para compartir en familia.