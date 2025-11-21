Esto fue lo que dijo el influencer Adrián Marcelo sobre la marcha de la Gen Z y la oposición a la 4T

Un post que está causando revuelo en redes sociales, es el que publicó el influencer y creador de contenido Adrián Marcelo, quien se refirió a la marcha de la Generación Z, a Morena y la oposición.

Y es que durante su diatriba, el titular del canal de YouTube, Radar, señaló las carencias de la "estrategia opositora" y del avance del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Su mensaje generó un fuerte debate en la red social X (antes Twitter), pues afirmó que la oposición es presa de la desesperación y, además, carece de liderazgo que embone con los jóvenes.

Además, "hay desesperación en la derecha mexicana y todo porque no ha emergido un perfil que impacte en los jóvenes".

Comentó que Morena había logrado ese click con el fuerte trabajo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien por dos años construyó un movimiento legítimo.

LA MARCHA DE LA GEN Z

En cuanto a la marcha de la Generación Z, el influencer regio la calificó de "artificial" y "error garrafal", pues dijo que los partidos políticos tradicionales pretendieron crear, a base de dinero, un proyecto desde la oficina.

Adrián Marcelo dijo que, si la oposición no sale a escuchar a la gente, no recuperará terreno.

"La cosa no va a cambiar con grandes oratorias o llorando dramáticamente en el Senado, hay que salir a ´ensuciarse´ y a escuchar las verdaderas necesidades del mexicano de a pie. Al PAN se le olvidó lo accionista y al PRI lo revolucionario".