Viral

Las series de HBO que regresan: nuevas temporadas confirmadas hasta 2028

Entre fantasía, drama, comedia y dragones, la plataforma adelantó qué producciones seguirán expandiendo sus universos en los próximos años

Nov. 21, 2025
Uno de los regresos más esperados. House of the Dragon volverá con una cuarta temporada programada para 2028.
HBO sorprendió al público antes de que terminara el año anunciando cuáles de sus series tendrán nuevas temporadas rumbo a 2028. Sí, habrá que tener paciencia, pero por lo menos ya sabemos qué historias continuarán y cuánto nos toca esperar.

  • House of the Dragon — Temporada 4

Uno de los regresos más esperados. House of the Dragon volverá con una cuarta temporada programada para 2028, una fecha lejana pero que promete más dragones, más fuego y esa tragedia inevitable que persigue a los Targaryen.

Mientras tanto, es el momento perfecto para repasar las primeras tres temporadas.

  • A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight — Temporada 2

Aún sin estrenarse la primera temporada, HBO ya confirmó su continuación.

Esta precuela de Game of Thrones, centrada en Ser Duncan el Alto y el joven Aegon Targaryen, baja la intensidad política para narrar una historia más cálida, humana y profundamente caballeresca.

  • Task — Temporada 2

El thriller policial contemporáneo creado por Brad Ingelsby (Mare of Easttown) regresa con más tensión y moralidad difusa.

La segunda temporada promete profundizar en los dilemas que atraparon a sus personajes entre decisiones imposibles y subir todavía más el ritmo narrativo.

  • The Chair Company — Temporada 2

Lo que inicia como una comedia laboral se convierte rápidamente en un misterio paranoico, extraño y absolutamente adictivo.

Con Nathan Fielder y Tim Robinson al frente, seguimos a William Trosper, un empleado que, tras caer de una silla, sospecha que su empresa esconde una conspiración monumental.

  • I Love L.A. — Temporada 2

Una serie que retrata con humor y caos lo que significa sobrevivir Los Ángeles: amistades intensas, romances fugaces y la eterna búsqueda de “la gran oportunidad”.

Protagonizada por Rachel Sennott quien también es creadora de la serie, junto a Jordan Firstman, Josh Hutcherson, Odessa A’zion y True Whitaker.

Redacción
Redacción
