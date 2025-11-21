Las series de HBO que regresan: nuevas temporadas confirmadas hasta 2028

HBO sorprendió al público antes de que terminara el año anunciando cuáles de sus series tendrán nuevas temporadas rumbo a 2028. Sí, habrá que tener paciencia, pero por lo menos ya sabemos qué historias continuarán y cuánto nos toca esperar.

House of the Dragon — Temporada 4

Uno de los regresos más esperados. House of the Dragon volverá con una cuarta temporada programada para 2028, una fecha lejana pero que promete más dragones, más fuego y esa tragedia inevitable que persigue a los Targaryen.

Mientras tanto, es el momento perfecto para repasar las primeras tres temporadas.

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight — Temporada 2

Aún sin estrenarse la primera temporada, HBO ya confirmó su continuación.

Esta precuela de Game of Thrones, centrada en Ser Duncan el Alto y el joven Aegon Targaryen, baja la intensidad política para narrar una historia más cálida, humana y profundamente caballeresca.

Task — Temporada 2

El thriller policial contemporáneo creado por Brad Ingelsby (Mare of Easttown) regresa con más tensión y moralidad difusa.

La segunda temporada promete profundizar en los dilemas que atraparon a sus personajes entre decisiones imposibles y subir todavía más el ritmo narrativo.

The Chair Company — Temporada 2

Lo que inicia como una comedia laboral se convierte rápidamente en un misterio paranoico, extraño y absolutamente adictivo.

Con Nathan Fielder y Tim Robinson al frente, seguimos a William Trosper, un empleado que, tras caer de una silla, sospecha que su empresa esconde una conspiración monumental.

I Love L.A. — Temporada 2

Una serie que retrata con humor y caos lo que significa sobrevivir Los Ángeles: amistades intensas, romances fugaces y la eterna búsqueda de “la gran oportunidad”.

Protagonizada por Rachel Sennott quien también es creadora de la serie, junto a Jordan Firstman, Josh Hutcherson, Odessa A’zion y True Whitaker.