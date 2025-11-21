Swarovski presenta su colección para las temporadas festivas

La temporada festiva siempre despierta pequeños antojos que, seamos honestas, se convierten rápidamente en necesidades absolutas. Entre posadas, cenas, intercambios, brunches y fiestas que se multiplican como luces en diciembre, no existe mejor pretexto para llevar cada atuendo a su versión más luminosa.

Y entre todos los lanzamientos que llegan con esta época, uno está redefiniendo el significado de brillo: Swarovski Created Diamonds, la colección que está protagonizando listas de deseos y provocando un entusiasmo digno de un milagro decembrino.

LA MEJOR COLECCIÓN DE JOYAS

Mientras decides qué vestido revivir, qué bolso rescatar y qué beauty look dominará tu fiesta favorita, Swarovski pone sobre la mesa una tentación irresistible.

Se trata de diamantes creados en laboratorio: perfectos, intensos, hipnóticos, y listos para convertirse en tu accesorio insignia por mucho, mucho tiempo.

La casa experta en luz desde 1895 combina su herencia con tecnología de vanguardia que replica el proceso natural de formación del diamante con precisión milimétrica.

Son piezas con claridad VS++, color G++, tallas impecables y un fulgor casi cinematográfico. Diamantes en todos los sentidos, salvo por su origen, con el plus de estar creados con energía 100% renovable y engastados en oro reciclado.

SWAROVSKY CREATED DIAMONDS: TRES MANERAS DE BRILLAR

La colección se presenta en líneas que encapsulan distintas personalidades del brillo contemporáneo: Eternity, Octagon Collection y Galaxy Collection.

Eternity

Una celebración del amor moderno: elegante, libre, emocional, sin caer en lo cursi.

Incluye diamantes creados en laboratorio de hasta tres quilates montados en oro blanco o amarillo, halos que abrazan la luz y el icónico corte octagonal de la casa, diseñado para reflejar una brillantez superior.

Los anillos incorporan un guiño encantador: un engaste con forma de cisne, discreto pero simbólico, perfecto para quienes aman los detalles que cuentan historias.

Octagon Collection

Para quienes prefieren una declaración contundente, de esas que hablan antes de que entres al salón.

Diseñada por Giovanna Engelbert, esta colección pone como protagonista el corte octagonal patentado por Swarovski: un homenaje contemporáneo al logotipo de la Maison que convierte la geometría en deseo puro.

Es la línea para espíritus exclusivos, modernos y gloriosamente audaces.

Galaxy Collection

Las fiestas son para bailar, reír, improvisar planes y coleccionar historias inesperadas.

Galaxy Collection captura esa energía con joyas que parecen pequeñas constelaciones personales: piezas que brillan con intención y celebran el movimiento, la espontaneidad y la magia nocturna de diciembre.

UN ESPACIO PARA EXPLORAR

La experiencia estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2025, y posteriormente las colecciones vivirán en boutiques seleccionadas.

Un espacio perfecto para comparar, fotografiar, probar sin prisa, y dejar que cada pieza haga lo que mejor sabe hacer: enamorarte.