  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 28 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Café con proteína: Cómo preparar la bebida perfecta para ganar masa muscular y fuerza

Esta combinación ha ganado popularidad en redes sociales, por ser una opción perfecta para quienes desean energía y nutrientes en una sola bebida

Ago. 28, 2025
La proteína ayuda a la síntesis de nuevas fibras tras el ejercicio, mejora la adaptación al entrenamiento y reduce el riesgo de lesiones
La proteína ayuda a la síntesis de nuevas fibras tras el ejercicio, mejora la adaptación al entrenamiento y reduce el riesgo de lesiones

Consumir suficiente proteína en nuestra alimentación diaria es clave para quienes entrenan en el gimnasio, ya que este macronutriente favorece la recuperación muscular y el desarrollo de masa magra.

LA IMPORTANCIA DE LA PROTEÍNA

La proteína ayuda a la síntesis de nuevas fibras tras el ejercicio, mejora la adaptación al entrenamiento y reduce el riesgo de lesiones. Además, contribuye a mantener la saciedad y controlar el peso corporal, algo fundamental para quienes buscan mejorar su composición física.

En personas activas, la cantidad recomendada suele estar entre 1,2 y 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día, dependiendo del nivel de actividad.

Ante esta necesidad, han surgido tendencias que buscan optimizar la ingesta proteica de forma práctica, como el café con proteína, una opción perfecta para quienes desean energía y nutrientes en una sola bebida.

¿POR QUÉ COMBINAR CAFÉ CON PROTEÍNA?

El café aporta cafeína, un estimulante que mejora el rendimiento y la concentración, mientras que la proteína en polvo ofrece aminoácidos esenciales para la reparación y crecimiento muscular.

Esta mezcla es ideal para consumir por la mañana o antes de entrenar, ayudando a aumentar la fuerza, acelerar la recuperación y cumplir los requerimientos diarios de proteína.

3 FORMAS DE PREPARAR CAFÉ CON PROTEÍNA

1. RECETA BÁSICA

Ingredientes:

  • 1 taza de café caliente
  • 1 scoop (30 g aprox.) de proteína en polvo (suero o vegetal)

Preparación:

  1. Prepara tu café como de costumbre.
  2. Vierte el café en una licuadora o shaker.
  3. Agrega el scoop de proteína poco a poco, mezclando bien para evitar grumos.
  4. Sirve y disfruta caliente o deja enfriar para tomar frío.

2. CAFÉ CON PROTEÍNA Y CANELA

  • Añade ½ cucharadita de canela al café antes de mezclar con la proteína. La canela aporta antioxidantes y un toque de sabor extra sin calorías.

3. CAFÉ HELADO PROTEICO

  • Prepara café frío, agrega hielo, tu scoop de proteína y licúa. Puedes añadir unas gotas de esencia de vainilla para un sabor más suave.

Con estas opciones, podrás disfrutar de una bebida práctica, deliciosa y funcional para tus objetivos fitness.

Marcela Islas
Marcela Islas
Contenido Relacionado
Sony abre una tienda oficial de PlayStation con juegos y consolas reacondicionadas
Viral

Sony abre una tienda oficial de PlayStation con juegos y consolas reacondicionadas

Agosto 28, 2025

Desde ahora, los usuarios podrán adquirir consolas y otros productos de la marca directamente a través de un perfil verificado

Día de los Abuelos: 10 películas conmovedoras para honrarlos y disfrutar en familia
Viral

Día de los Abuelos: 10 películas conmovedoras para honrarlos y disfrutar en familia

Agosto 28, 2025

Para celebrarlos este día, el cine ofrece una opción especial con películas que resaltan el vínculo entre abuelos y nietos

Viral: un pequeño niño canta De color de rosa de Belinda y es furor en redes sociales
Viral

Viral: un pequeño niño canta "De color de rosa" de Belinda y es furor en redes sociales

Agosto 28, 2025

Este video genera ternura y deja ver el gran amor de un niño a su mascota