VIDEO | Captan a mujer bailando con el "Diablo" en una fiesta; empezó a transformarse en la pista

Durante la década de los 80 y 90, y en algunos casos de mitad del siglo XX, en México un común denominador en las historias de terror fue aquella en la que aseguraban que durante algunos bailes del pueblo, una mujer o un hombre habían bailado con una pareja que, al final, resultó el Diablo.

Como lo ocurrido en el Club de Golf de Hermosillo, un sitio construido en 1945 en la colonia Pitic y donde la noche del 31 de diciembre de 1950 una joven, Linda, de 16 años, salió al baile de fin de año sin el permiso de su madre.

Ahí se topó con un muchacho de enormes ojos, vestido de negro, que la invitó a bailar. Al filo de la media noche, la muchacha sitió un calor quemante en el cuerpo; miró su vestido y vio una mancha, que al final resultó la quemadura de la mano en el vestido de Linda.

Sin embargo, siguió pensando que era una mancha, por lo que volvió a bailar con su galán, pero de pronto un fuerte olor a azufre, subió la temperatura y cuando todos miraron al centro de la pista; entonces vieron que el joven tenía una pata de gallo y otra de cabra, lo que provocó que Linda se desmayara. Después, el fuego empezó a crecer por todo el lugar hasta que del salón solo quedaron los muros. De lo que pasó con la chica corren distintas versiones, pero la más fuerte fue que ella había muerto o que estaba con el Diablo. De él, no se volvió a saber.

PATAS DE CABRA APARECE EN MEDIO DE UNA DISCOTECA

Ahora, en la era digital, estos casos se han viralizado, tal como el que se publicó en la cuenta de TikTok Miedopolis_oficial, en la que un video en una disco de la década de los 90 se ha viralizado.

Y cómo no, si en ella se ve a una mujer bailando animadamente con un joven enfundado en ropa vaquera; sin embargo, la cámara que grababa el momento, apreció que la joven dama sintió algo, porque se aparta de la pareja de baile.

Entonces, al sujeto se le aprecian unas patas de cabra, peludas y color café, con pezuñas negras; se escuchan gritos y de repente una nube de humo envuelve al tipo, quien cuando se desvanece la niebla, desaparece y se escucha a alguien gritando "¡ya no se ve nada!".

El post fue titulado "Diablo bailando en una discoteca en México en los 90´s", y al momento cuenta con más de 30 millones de reproducciones y con casi 863 mil reacciones, así como más de 4 mil 400 comentarios.

Finalmente, los comentarios son lo mejor, ya que la gran mayoría, además de mofarse del hecho, también dudaron de su veracidad, pues se lo achacan a la Inteligencia Artificial (IA), tales como:

"jajaja Es México o es IA?"

"Mi bisabuela bailo con el diablo , si no busquenla ´Josefina y el diablo ´ historia de chinameca"

, si no busquenla ´Josefina y el ´ historia de chinameca" "Este video es real, paso en el aniversario de Matamoros coahuila"

"Hasta el diablo va a fiestas y yo aquí encerrada".

Nosotros le mostramos lo que corre en redes y lo demás le toca a usted.