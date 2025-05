CFE: ¿En dónde denunciar a un trabajador que hace algo indebido durante las revisiones?

A través de un boletín, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pidió a los usuarios a denunciar al personal o técnicos externos que ofrezcan "arreglos" de medidores, al considerar que este tipo de anomalías afecta a todos los consumidores que pagan puntualmente el recibo de la energía eléctrica.

De acuerdo a lo compartido por la CFE, las denuncias pueden ser de manera anónima y realizadas a través del Centro de Atención a Clientes o bien, del número 071.

CULTURA DE LA LEGALIDAD

La CFE dijo que se busca abatir este tipo de prácticas, que generan pérdidas para todos, por lo que destacaron la importancia de la cultura de la legalidad entre la ciudadanía.

Hace un poco un usuario mostró su recibo de luz más reciente y este presentaba un cobro mínimo debido a que su medidor fue "arreglado" por un empleado de la CFE, quien presuntamente cobró mil 500 pesos.

CLARIDAD

En el documento que descargó a través de la aplicación "CFE Contigo", el entrevistado mostró que el concepto más alto a pagar era por concepto del Derecho al Alumbrado Público (DAP) 2, por un monto de 119.42 pesos, mientras que el consumo de energía apenas llegó a los 47 pesos cerrados.

"Así renté la casa, yo no hice el arreglo, pero sé que es un empleado de la CFE porque él vino a revisar una instalación de un ´minisplit´, como una actividad económica extra, y me dijo que él había arreglado este medidor, que no me asustara al usarlo en esta temporada", dijo el entrevistado.

La CFE puntualizó que, el robo de energía eléctrica está relacionado con probables actos de corrupción cometidos por los propios trabajadores de la paraestatal; sin embargo, era complicado sorprenderlos en términos de flagrancia y por razones obvias, nadie los denuncia formalmente.