Anime Onegai se despide de México, la plataforma que creyó en el doblaje latino en el anime

El mundo del streaming es implacable, incluso para proyectos que nacieron con la mejor de las intenciones. Ese es el caso de Anime Onegai, la plataforma que llegó en 2020 a México y Latinoamérica con una propuesta distinta: ofrecer anime accesible, legal y, sobre todo, con doblaje en español latino, un aspecto que durante años fue ignorado por los gigantes de la industria.

EL ADIÓS DE UNA APUESTA SOÑADA

Cinco años después de su llegada, la compañía anunció su cierre definitivo. Será el 31 de octubre de 2025 cuando Anime Onegai apague sus servidores y con ellos se lleve una ilusión que conquistó a miles de fanáticos en la región.

EN UN COMUNICADO ENVIADO A SUS USUARIOS

“Con mucho pesar les informamos que, debido a causas de fuerza mayor, Anime Onegai dejará de operar de forma permanente y definitiva a partir del 31 de octubre de 2025. Esta decisión ha sido meditada y es irrevocable: no hay planes de reactivar el negocio”.

Anime Onegai no se presentó como un servicio más dentro del catálogo de streaming. Desde su beta en plena pandemia, ofreció un plan de suscripción de apenas 25 pesos mensuales y, además, una opción gratuita con publicidad.

Su apuesta más fuerte, sin embargo, estaba en el doblaje latino. A partir de 2022, la compañía cumplió con lo que muchos consideraban imposible: doblar sus series de manera constante, con un equipo especializado y respetuoso de la cultura otaku. Esto marcó un antes y un después en la forma en la que los fans de la región podían disfrutar el anime.

UNA DESPEDIDA SIN RESPUESTAS CLARAS

El comunicado oficial no detalló las razones del cierre y solo mencionó “fuerza mayor”. Esto deja abiertas varias dudas: ¿fueron problemas financieros? ¿presión de las grandes distribuidoras? ¿o simplemente un mercado insuficiente para sostener el modelo?

Lo cierto es que el 30 de octubre cesarán las suscripciones y transacciones, y un día después la plataforma desaparecerá por completo. Sus contenidos se eliminarán de manera definitiva y los datos personales de los usuarios serán borrados conforme a su política de privacidad.

EL PESO DE LOS GIGANTES DEL STREAMING

El final de Anime Onegai refleja una realidad difícil: aunque los usuarios dicen buscar alternativas, en la práctica el dominio de grandes plataformas como Crunchyroll y Netflix resulta casi imposible de combatir.

Anime Onegai quedará en la memoria como un proyecto valiente que apostó por el público latino, creyó en el doblaje y se atrevió a soñar con un modelo diferente. Su cierre deja un vacío, pero también un recuerdo de lo que pudo ser una nueva era para el anime en nuestra región.