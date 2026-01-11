  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 11 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Viral

¿A qué hora y por dónde ver los Golden Globes 2026 en México este 11 de enero? Entérate de todos los detalles

Guía rápida para seguir la gala internacional con horarios, canales disponibles y opciones de transmisión en territorio nacional

Ene. 11, 2026
El Beverly Hilton Hotel volverá a ser el escenario donde estrellas del cine y la televisión se reúnan para la entrega de los Golden Globes 2026
El Beverly Hilton Hotel volverá a ser el escenario donde estrellas del cine y la televisión se reúnan para la entrega de los Golden Globes 2026

Los Golden Globes 2026 se llevarán a cabo este domingo 11 de enero en el tradicional Beverly Hilton Hotel, ubicado en Beverly Hills, California. La ceremonia reunirá a figuras destacadas del cine y la televisión para reconocer a las producciones más relevantes del último año, además de dar arranque formal a la temporada de premios en Hollywood.

El evento contará con transmisión internacional, lo que permitirá que la audiencia en México pueda seguir la gala en tiempo real.

HORARIOS PARA VER LOS GOLDEN GLOBES 2026 EN MÉXICO

Quienes deseen seguir la entrega de premios desde territorio mexicano deberán considerar los siguientes horarios, correspondientes al tiempo del centro del país.

Alfombra roja y antesala del evento

La cobertura previa comenzará alrededor de las 5:00 de la tarde, con la transmisión de la alfombra roja. Durante este espacio se podrán ver las llegadas de los nominados, entrevistas en vivo y el tradicional análisis de vestuario que antecede a la premiación.

Este segmento suele ser uno de los más esperados por el público, ya que marca el ambiente previo a la ceremonia principal.

Inicio de la ceremonia

La entrega oficial de los Globos de Oro 2026 está programada para empezar a las 7:00 de la noche. La gala suele extenderse por aproximadamente tres horas, por lo que se estima que concluya cerca de las 10:00 de la noche.

Gracias a la diferencia de horarios, los espectadores en México podrán disfrutar del evento sin desvelarse.

DÓNDE VER LOS GOLDEN GLOBES 2026 EN MÉXICO

Transmisión por televisión

TNT Latinoamérica será uno de los canales encargados de transmitir la ceremonia completa, incluyendo la alfombra roja y la entrega de premios.

Imagen Televisión ofrecerá la señal en televisión abierta, lo que permitirá que más personas sigan el evento sin necesidad de contar con cable.

Opciones en streaming

La ceremonia también estará disponible a través de la plataforma HBO Max, donde los suscriptores podrán ver la cobertura previa y la gala completa desde distintos dispositivos con acceso a internet.

Esta alternativa resulta ideal para quienes prefieren seguir el evento desde teléfonos móviles, computadoras o televisores inteligentes.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
¿Quién era Guy Moon? Compositor de Los Padrinos Mágicos y Danny Phantom que falleció en colisión de auto
Viral

¿Quién era Guy Moon? Compositor de Los Padrinos Mágicos y Danny Phantom que falleció en colisión de auto

Enero 11, 2026

Trágico percance vial terminó con la vida del creador musical, causando impacto entre seguidores y comunidad artística internacional

Santoral de hoy 11 de enero: Beato Bernardo Scammacca misericordioso de pobres y enfermos
Viral

Santoral de hoy 11 de enero: Beato Bernardo Scammacca misericordioso de pobres y enfermos

Enero 11, 2026

Noble siciliano que cambió una vida de excesos por una entrega total a Dios

¿Por qué deberías tomar agua antes del café? El hábito que mejora su sabor y cuida tu cuerpo
Viral

¿Por qué deberías tomar agua antes del café? El hábito que mejora su sabor y cuida tu cuerpo

Enero 11, 2026

Beber un vaso de agua antes o después del café es una práctica tradicional en países con fuerte cultura cafetera