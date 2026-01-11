¿A qué hora y por dónde ver los Golden Globes 2026 en México este 11 de enero? Entérate de todos los detalles

Los Golden Globes 2026 se llevarán a cabo este domingo 11 de enero en el tradicional Beverly Hilton Hotel, ubicado en Beverly Hills, California. La ceremonia reunirá a figuras destacadas del cine y la televisión para reconocer a las producciones más relevantes del último año, además de dar arranque formal a la temporada de premios en Hollywood.

El evento contará con transmisión internacional, lo que permitirá que la audiencia en México pueda seguir la gala en tiempo real.

HORARIOS PARA VER LOS GOLDEN GLOBES 2026 EN MÉXICO

Quienes deseen seguir la entrega de premios desde territorio mexicano deberán considerar los siguientes horarios, correspondientes al tiempo del centro del país.

Alfombra roja y antesala del evento

La cobertura previa comenzará alrededor de las 5:00 de la tarde, con la transmisión de la alfombra roja. Durante este espacio se podrán ver las llegadas de los nominados, entrevistas en vivo y el tradicional análisis de vestuario que antecede a la premiación.

Este segmento suele ser uno de los más esperados por el público, ya que marca el ambiente previo a la ceremonia principal.

Inicio de la ceremonia

La entrega oficial de los Globos de Oro 2026 está programada para empezar a las 7:00 de la noche. La gala suele extenderse por aproximadamente tres horas, por lo que se estima que concluya cerca de las 10:00 de la noche.

Gracias a la diferencia de horarios, los espectadores en México podrán disfrutar del evento sin desvelarse.

DÓNDE VER LOS GOLDEN GLOBES 2026 EN MÉXICO

Transmisión por televisión

TNT Latinoamérica será uno de los canales encargados de transmitir la ceremonia completa, incluyendo la alfombra roja y la entrega de premios.

Imagen Televisión ofrecerá la señal en televisión abierta, lo que permitirá que más personas sigan el evento sin necesidad de contar con cable.

Opciones en streaming

La ceremonia también estará disponible a través de la plataforma HBO Max, donde los suscriptores podrán ver la cobertura previa y la gala completa desde distintos dispositivos con acceso a internet.

Esta alternativa resulta ideal para quienes prefieren seguir el evento desde teléfonos móviles, computadoras o televisores inteligentes.