  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 11 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Viral

Santoral de hoy 11 de enero: Beato Bernardo Scammacca misericordioso de pobres y enfermos

Noble siciliano que cambió una vida de excesos por una entrega total a Dios

Ene. 11, 2026
Dedicándose a los más necesitados y dejando un legado de compasión que perdura siglos después / Imagen: Wikipedia
Dedicándose a los más necesitados y dejando un legado de compasión que perdura siglos después / Imagen: Wikipedia

En el corazón del siglo XV, en la vibrante Catania siciliana, nació Bernardo Scammacca (1430) en el seno de una familia acaudalada. Su juventud, sin embargo, se caracterizó por la frivolidad y los placeres mundanos, típicos de su estatus. Un punto de inflexión dramático llegó con un duelo que lo dejó gravemente herido. Fue en esa cama de convalecencia, entre el dolor físico y la reflexión, donde una gracia interior lo tocó, sembrando una semilla de cambio radical.

Movido por esta llamada divina, en 1452 tomó la decisión que definiría su vida: ingresó en la Orden de los Predicadores (Dominicos). Allí, Bernardo no fue un religioso más. Cambió su antigua pasión por una devoción ardiente y exclusiva hacia Dios, esforzándose constantemente por modelar su vida a imagen de Cristo crucificado. Su espiritualidad, profunda y penitente, encontró su verdadera expresión no en el aislamiento, sino en una caridad activa y desbordante.

Te podría interesar: León XIV llama a sacerdotes a vivir una fidelidad activa y para el futuro

Su compasión se materializó de forma extraordinaria en la atención a los enfermos y pobres. Consciente de sus necesidades, no se limitó a la ayuda ocasional. Con el apoyo de otros nobles de Catania, impulsó y logró la construcción de un hospital, una obra que él mismo dirigió con celo y que, significativamente, sigue en pie hoy como testigo de su legado. Bernardo se convirtió en un pilar fundamental del movimiento de reforma observante dentro de su orden, sirviendo como prior en los conventos de Catania y Palermo, y finalmente como vicario general de los conventos reformados de Sicilia, guiando a muchos con su ejemplo.

Legado y reconocimiento de Bernardo Scammacca en Catania

Su ministerio fue doble: la acción y la palabra. Fue un predicador elocuente y fervoroso, capaz de conducir a multitudes hacia la fe. Pero lo que realmente distinguía su pastoral era la misericordia. Como señaló su contemporáneo Tomás Schifaldo, era "un hombre bueno, piadoso y modestísimo, escrutador de conciencias". Usaba su propia experiencia de pecador transformado para acercarse con amorosa comprensión a quienes yacían en el error, y en su oración personal siempre daba gracias por la infinita misericordia de Dios.

El Beato Bernardo Scammacca partió de este mundo en su ciudad natal, Catania, el 11 de enero de 1487. Su muerte estuvo rodeada de signos extraordinarios (carismas) que confirmaron la santidad de su vida. Un hecho notable que alimenta la devoción popular es que su cuerpo se conserva incorrupto, y es venerado en la misma ciudad donde tanto sirvió. La Iglesia lo recuerda y celebra cada año en la fecha de su dies natalis (nacimiento al cielo), el 11 de enero.

La historia de Bernardo Scammacca es un poderoso recordatorio de que la redención es siempre posible. Un hombre que tuvo todo según el mundo-nobleza, riqueza, juventud-encontró su verdadero tesoro y su más grande felicidad en la entrega a los demás, dejando una huella imborrable de amor cristiano en la piedra de un hospital y en el corazón de los fieles.

Iván Fraijo
Iván Fraijo

Como maestro en Marketing Digital, me especializo en el análisis de tendencias de comunicación y tecnología para crear estrategias efectivas. Mi objetivo es conectar contenido de valor con la audiencia correcta, traduciendo la innovación tecnológica en mensajes claros y persuasivos que impulsen el crecimiento y generen un impacto significativo.

Contenido Relacionado
¿Por qué deberías tomar agua antes del café? El hábito que mejora su sabor y cuida tu cuerpo
Viral

¿Por qué deberías tomar agua antes del café? El hábito que mejora su sabor y cuida tu cuerpo

Enero 11, 2026

Beber un vaso de agua antes o después del café es una práctica tradicional en países con fuerte cultura cafetera

Horóscopos de Mhoni Vidente de hoy 11 de enero: ¿Qué dicen los astros para este cierre de semana en cuestiones de amor y trabajo?
Viral

Horóscopos de Mhoni Vidente de hoy 11 de enero: ¿Qué dicen los astros para este cierre de semana en cuestiones de amor y trabajo?

Enero 11, 2026

¿Qué te depara el cielo este día? la astróloga de mayor confianza, nos comparte un mensaje clave para cada signo zodiacal

Cómo mejorar la calidad de vida de los perros mayores: cuidados clave para una vejez saludable
Viral

Cómo mejorar la calidad de vida de los perros mayores: cuidados clave para una vejez saludable

Enero 10, 2026

Con el envejecimiento, los perros presentan cambios físicos y conductuales los cuales son importantes atender adecuadamente